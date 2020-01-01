SynFutures (F) tokenomika

SynFutures (F) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par SynFutures (F), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

SynFutures (F) informācija

SynFutures (F) is a leading decentralized exchange and full-stack financial infrastructure provider. Utilizing its innovative Oyster AMM model and a fully onchain order-matching engine, SynFutures enables anyone to list and trade any asset with leverage. As the top perpetual futures DEX on multiple networks like Base, it introduced the industry’s first Perp Launchpad, attracting blue-chip, memecoins, and more.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.synfutures.com/
Tehniskais dokuments:
https://www.synfutures.com/v3-whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x6e15A54B5EcAc17e58daDedDbe8506a7560252F9

SynFutures (F) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos SynFutures (F) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 48.63M
$ 48.63M$ 48.63M
Kopējais apjoms:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 2.51B
$ 2.51B$ 2.51B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 193.38M
$ 193.38M$ 193.38M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.5
$ 0.5$ 0.5
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.006186995496240819
$ 0.006186995496240819$ 0.006186995496240819
Pašreizējā cena:
$ 0.019338
$ 0.019338$ 0.019338

SynFutures (F) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

SynFutures (F) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais F tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu F tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti F tokenomiku, uzzini F tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties F

Vēlies iekļaut SynFutures (F) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas F iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

SynFutures (F) cenas vēsture

F cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

F cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas F? Mūsu F cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.