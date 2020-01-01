Exverse (EXVG) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Exverse (EXVG), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Exverse (EXVG) informācija

Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://exv.io/
Tehniskais dokuments:
https://litepaper.exverse.io/
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xBb7D61D2511fD2e63F02178ca9B663458Af9FC63

Exverse (EXVG) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Exverse (EXVG) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 60.30K
Kopējais apjoms:
$ 400.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 32.16M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 750.00K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.44607
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.001645415921325966
Pašreizējā cena:
$ 0.001875
Exverse (EXVG) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Exverse (EXVG) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais EXVG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu EXVG tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti EXVG tokenomiku, uzzini EXVG tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties EXVG

Vēlies iekļaut Exverse (EXVG) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas EXVG iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Exverse (EXVG) cenas vēsture

EXVG cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

EXVG cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas EXVG? Mūsu EXVG cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.