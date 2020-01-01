EX Sports (EXS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par EX Sports (EXS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
EX Sports (EXS) informācija

EX-Sports is a Web3 sports platform that's revolutionizing the world of niche sports. They combine mobile gaming, live streaming, and NFTs to create an ecosystem where athletes and fans can connect, compete, and earn rewards. Their mission is to enhance fan engagement and create new revenue streams for athletes by offering a unique ecosystem where users can connect, compete, and own a piece of the action.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://exstoken.io/
Tehniskais dokuments:
https://docsend.com/view/qmx4m9hurxuyueev
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xF8e4FB7f8729518e48e0Ac7FD9249E1B8503Edae

EX Sports (EXS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos EX Sports (EXS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
--
----
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
--
----
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 4.66M
$ 4.66M$ 4.66M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.09
$ 0.09$ 0.09
Visu laiku zemākā cena:
--
----
Pašreizējā cena:
$ 0.004662
$ 0.004662$ 0.004662

EX Sports (EXS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

EX Sports (EXS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais EXS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu EXS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti EXS tokenomiku, uzzini EXS tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties EXS

Vēlies iekļaut EX Sports (EXS) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas EXS iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

EX Sports (EXS) cenas vēsture

EXS cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

EXS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas EXS? Mūsu EXS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.