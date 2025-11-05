BiržaDEX+
Reāllaika Exotic Markets cena šodien ir 0.5338 USD. Seko līdzi reāllaika EXO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati EXO cenas tendenci MEXC.

Exotic Markets logotips

Exotic Markets kurss(EXO)

1 EXO uz USD reāllaika cena:

$0.5338
$0.5338$0.5338
-4.84%1D
USD
Exotic Markets (EXO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:38:43 (UTC+8)

Exotic Markets (EXO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.5237
$ 0.5237$ 0.5237
24h zemākā
$ 0.6283
$ 0.6283$ 0.6283
24h augstākā

$ 0.5237
$ 0.5237$ 0.5237

$ 0.6283
$ 0.6283$ 0.6283

--
----

--
----

-1.12%

-4.84%

-47.57%

-47.57%

Exotic Markets (EXO) reāllaika cena ir $ 0.5338. Pēdējo 24 stundu laikā EXO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.5237 līdz augstākajai $ 0.6283, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. EXO visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā EXO ir mainījies par -1.12% pēdējā stundā, par -4.84% pēdējo 24 stundu laikā un par -47.57% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Exotic Markets (EXO) tirgus informācija

--
----

$ 54.20K
$ 54.20K$ 54.20K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Pašreizējais Exotic Markets tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 54.20K. EXO apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

Exotic Markets (EXO) cenas vēsture USD

Seko Exotic Markets cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.02715-4.84%
30 dienas$ -3.5112-86.81%
60 dienas$ -4.4662-89.33%
90 dienas$ -4.4662-89.33%
Exotic Markets Cenas izmaiņas šodien

Šodien EXO cena mainījās par $ -0.02715 (-4.84%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Exotic Markets 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -3.5112 (-86.81%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Exotic Markets 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, EXO piedzīvoja izmaiņas $ -4.4662 (-89.33%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Exotic Markets 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -4.4662 (-89.33%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Exotic Markets (EXO) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Exotic Markets cenas vēstures lapu.

Kas ir Exotic Markets (EXO)?

Option and Derivatives infrastructure on Solana.

Exotic Markets ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Exotic Markets ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt EXO steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Exotic Markets mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Exotic Markets pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Exotic Markets cenas prognoze (USD)

Kāda būs Exotic Markets (EXO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Exotic Markets (EXO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Exotic Markets prognozes.

Apskati Exotic Markets cenas prognozi!

Exotic Markets (EXO) tokenomika

Exotic Markets (EXO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par EXO tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Exotic Markets (EXO)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Exotic Markets? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Exotic Markets MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

EXO uz vietējām valūtām

Exotic Markets resurss

Dziļākai izpratnei par Exotic Markets, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Exotic Markets

Kāda ir Exotic Markets (EXO) vērtība šodien?
Reāllaika EXO cena USD ir 0.5338 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā EXO uz USD cena?
Pašreizējā EXO uz USD cena ir $ 0.5338. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Exotic Markets tirgus maksimums?
EXO tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir EXO apjoms apgrozībā?
EXO apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija EXO vēsturiski augstākā cena?
EXO sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija EXO vēsturiski zemākā cena?
EXO sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir EXO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu EXO tirdzniecības apjoms ir $ 54.20K USD.
Vai EXO šogad kāps augstāk?
EXO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati EXO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:38:43 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

