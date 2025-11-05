BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika EVAA Protocol cena šodien ir 4.45 USD. Seko līdzi reāllaika EVAA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati EVAA cenas tendenci MEXC.Reāllaika EVAA Protocol cena šodien ir 4.45 USD. Seko līdzi reāllaika EVAA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati EVAA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par EVAA

EVAA Cenas informācija

Kas ir EVAA

EVAA Tehniskais dokuments

EVAA Oficiālā tīmekļa vietne

EVAA Tokenomika

EVAA Cenas prognoze

EVAA Vēsture

EVAA iegādes rokasgrāmata

EVAA uz bezseguma valūtu konvertētājs

EVAA Tūlītējie darījumi

EVAA USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

EVAA Protocol logotips

EVAA Protocol kurss(EVAA)

1 EVAA uz USD reāllaika cena:

$4.45
$4.45$4.45
+25.56%1D
USD
EVAA Protocol (EVAA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:38:27 (UTC+8)

EVAA Protocol (EVAA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 2.787
$ 2.787$ 2.787
24h zemākā
$ 4.831
$ 4.831$ 4.831
24h augstākā

$ 2.787
$ 2.787$ 2.787

$ 4.831
$ 4.831$ 4.831

$ 13.61297177645488
$ 13.61297177645488$ 13.61297177645488

$ 1.4583095338977914
$ 1.4583095338977914$ 1.4583095338977914

+4.14%

+25.56%

-58.38%

-58.38%

EVAA Protocol (EVAA) reāllaika cena ir $ 4.45. Pēdējo 24 stundu laikā EVAA tika tirgots robežās no zemākās $ 2.787 līdz augstākajai $ 4.831, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. EVAA visu laiku augstākā cena ir $ 13.61297177645488, savukārt zemākā - $ 1.4583095338977914.

Īstermiņa veiktspējas ziņā EVAA ir mainījies par +4.14% pēdējā stundā, par +25.56% pēdējo 24 stundu laikā un par -58.38% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

EVAA Protocol (EVAA) tirgus informācija

No.740

$ 29.45M
$ 29.45M$ 29.45M

$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M

$ 222.50M
$ 222.50M$ 222.50M

6.62M
6.62M 6.62M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

13.23%

BSC

Pašreizējais EVAA Protocol tirgus maksimums ir $ 29.45M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 2.47M. EVAA apjoms apgrozībā ir 6.62M ar kopējo apjomu 50000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 222.50M.

EVAA Protocol (EVAA) cenas vēsture USD

Seko EVAA Protocol cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.90588+25.56%
30 dienas$ +0.905+25.52%
60 dienas$ +2.45+122.50%
90 dienas$ +2.45+122.50%
EVAA Protocol Cenas izmaiņas šodien

Šodien EVAA cena mainījās par $ +0.90588 (+25.56%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

EVAA Protocol 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.905 (+25.52%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

EVAA Protocol 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, EVAA piedzīvoja izmaiņas $ +2.45 (+122.50%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

EVAA Protocol 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +2.45 (+122.50%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu EVAA Protocol (EVAA) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati EVAA Protocol cenas vēstures lapu.

Kas ir EVAA Protocol (EVAA)?

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

EVAA Protocol ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu EVAA Protocol ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt EVAA steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par EVAA Protocol mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu EVAA Protocol pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

EVAA Protocol cenas prognoze (USD)

Kāda būs EVAA Protocol (EVAA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu EVAA Protocol (EVAA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa EVAA Protocol prognozes.

Apskati EVAA Protocol cenas prognozi!

EVAA Protocol (EVAA) tokenomika

EVAA Protocol (EVAA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par EVAA tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties EVAA Protocol (EVAA)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties EVAA Protocol? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties EVAA Protocol MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

EVAA uz vietējām valūtām

1 EVAA Protocol(EVAA) uz VND
117,101.75
1 EVAA Protocol(EVAA) uz AUD
A$6.853
1 EVAA Protocol(EVAA) uz GBP
3.382
1 EVAA Protocol(EVAA) uz EUR
3.8715
1 EVAA Protocol(EVAA) uz USD
$4.45
1 EVAA Protocol(EVAA) uz MYR
RM18.6455
1 EVAA Protocol(EVAA) uz TRY
187.2115
1 EVAA Protocol(EVAA) uz JPY
¥680.85
1 EVAA Protocol(EVAA) uz ARS
ARS$6,486.854
1 EVAA Protocol(EVAA) uz RUB
360.4055
1 EVAA Protocol(EVAA) uz INR
394.8485
1 EVAA Protocol(EVAA) uz IDR
Rp74,166.637
1 EVAA Protocol(EVAA) uz PHP
260.9925
1 EVAA Protocol(EVAA) uz EGP
￡E.210.5295
1 EVAA Protocol(EVAA) uz BRL
R$24.03
1 EVAA Protocol(EVAA) uz CAD
C$6.2745
1 EVAA Protocol(EVAA) uz BDT
542.455
1 EVAA Protocol(EVAA) uz NGN
6,421.35
1 EVAA Protocol(EVAA) uz COP
$17,181.45
1 EVAA Protocol(EVAA) uz ZAR
R.78.053
1 EVAA Protocol(EVAA) uz UAH
187.256
1 EVAA Protocol(EVAA) uz TZS
T.Sh.10,960.5725
1 EVAA Protocol(EVAA) uz VES
Bs992.35
1 EVAA Protocol(EVAA) uz CLP
$4,209.7
1 EVAA Protocol(EVAA) uz PKR
Rs1,258.104
1 EVAA Protocol(EVAA) uz KZT
2,332.245
1 EVAA Protocol(EVAA) uz THB
฿144.981
1 EVAA Protocol(EVAA) uz TWD
NT$137.594
1 EVAA Protocol(EVAA) uz AED
د.إ16.3315
1 EVAA Protocol(EVAA) uz CHF
Fr3.6045
1 EVAA Protocol(EVAA) uz HKD
HK$34.5765
1 EVAA Protocol(EVAA) uz AMD
֏1,702.3475
1 EVAA Protocol(EVAA) uz MAD
.د.م41.4295
1 EVAA Protocol(EVAA) uz MXN
$83.1705
1 EVAA Protocol(EVAA) uz SAR
ريال16.6875
1 EVAA Protocol(EVAA) uz ETB
Br679.159
1 EVAA Protocol(EVAA) uz KES
KSh574.8955
1 EVAA Protocol(EVAA) uz JOD
د.أ3.15505
1 EVAA Protocol(EVAA) uz PLN
16.5095
1 EVAA Protocol(EVAA) uz RON
лв19.669
1 EVAA Protocol(EVAA) uz SEK
kr42.631
1 EVAA Protocol(EVAA) uz BGN
лв7.565
1 EVAA Protocol(EVAA) uz HUF
Ft1,504.901
1 EVAA Protocol(EVAA) uz CZK
94.518
1 EVAA Protocol(EVAA) uz KWD
د.ك1.36615
1 EVAA Protocol(EVAA) uz ILS
14.507
1 EVAA Protocol(EVAA) uz BOB
Bs30.7495
1 EVAA Protocol(EVAA) uz AZN
7.565
1 EVAA Protocol(EVAA) uz TJS
SM41.029
1 EVAA Protocol(EVAA) uz GEL
12.104
1 EVAA Protocol(EVAA) uz AOA
Kz4,078.8255
1 EVAA Protocol(EVAA) uz BHD
.د.ب1.67765
1 EVAA Protocol(EVAA) uz BMD
$4.45
1 EVAA Protocol(EVAA) uz DKK
kr28.925
1 EVAA Protocol(EVAA) uz HNL
L117.213
1 EVAA Protocol(EVAA) uz MUR
204.255
1 EVAA Protocol(EVAA) uz NAD
$77.0295
1 EVAA Protocol(EVAA) uz NOK
kr45.479
1 EVAA Protocol(EVAA) uz NZD
$7.832
1 EVAA Protocol(EVAA) uz PAB
B/.4.45
1 EVAA Protocol(EVAA) uz PGK
K18.7345
1 EVAA Protocol(EVAA) uz QAR
ر.ق16.198
1 EVAA Protocol(EVAA) uz RSD
дин.454.3005
1 EVAA Protocol(EVAA) uz UZS
soʻm53,614.4455
1 EVAA Protocol(EVAA) uz ALL
L374.2895
1 EVAA Protocol(EVAA) uz ANG
ƒ7.9655
1 EVAA Protocol(EVAA) uz AWG
ƒ7.9655
1 EVAA Protocol(EVAA) uz BBD
$8.9
1 EVAA Protocol(EVAA) uz BAM
KM7.565
1 EVAA Protocol(EVAA) uz BIF
Fr13,123.05
1 EVAA Protocol(EVAA) uz BND
$5.785
1 EVAA Protocol(EVAA) uz BSD
$4.45
1 EVAA Protocol(EVAA) uz JMD
$714.3585
1 EVAA Protocol(EVAA) uz KHR
17,871.467
1 EVAA Protocol(EVAA) uz KMF
Fr1,895.7
1 EVAA Protocol(EVAA) uz LAK
96,739.1285
1 EVAA Protocol(EVAA) uz LKR
රු1,356.271
1 EVAA Protocol(EVAA) uz MDL
L75.383
1 EVAA Protocol(EVAA) uz MGA
Ar19,955.135
1 EVAA Protocol(EVAA) uz MOP
P35.6
1 EVAA Protocol(EVAA) uz MVR
68.53
1 EVAA Protocol(EVAA) uz MWK
MK7,725.6895
1 EVAA Protocol(EVAA) uz MZN
MT284.5775
1 EVAA Protocol(EVAA) uz NPR
रु631.277
1 EVAA Protocol(EVAA) uz PYG
31,559.4
1 EVAA Protocol(EVAA) uz RWF
Fr6,448.05
1 EVAA Protocol(EVAA) uz SBD
$36.6235
1 EVAA Protocol(EVAA) uz SCR
63.0565
1 EVAA Protocol(EVAA) uz SRD
$171.325
1 EVAA Protocol(EVAA) uz SVC
$38.9375
1 EVAA Protocol(EVAA) uz SZL
L77.0295
1 EVAA Protocol(EVAA) uz TMT
m15.6195
1 EVAA Protocol(EVAA) uz TND
د.ت13.05185
1 EVAA Protocol(EVAA) uz TTD
$30.171
1 EVAA Protocol(EVAA) uz UGX
Sh15,503.8
1 EVAA Protocol(EVAA) uz XAF
Fr2,540.95
1 EVAA Protocol(EVAA) uz XCD
$12.015
1 EVAA Protocol(EVAA) uz XOF
Fr2,540.95
1 EVAA Protocol(EVAA) uz XPF
Fr458.35
1 EVAA Protocol(EVAA) uz BWP
P60.075
1 EVAA Protocol(EVAA) uz BZD
$8.9445
1 EVAA Protocol(EVAA) uz CVE
$428.8465
1 EVAA Protocol(EVAA) uz DJF
Fr787.65
1 EVAA Protocol(EVAA) uz DOP
$285.9125
1 EVAA Protocol(EVAA) uz DZD
د.ج582.1935
1 EVAA Protocol(EVAA) uz FJD
$10.146
1 EVAA Protocol(EVAA) uz GNF
Fr38,692.75
1 EVAA Protocol(EVAA) uz GTQ
Q34.087
1 EVAA Protocol(EVAA) uz GYD
$930.94
1 EVAA Protocol(EVAA) uz ISK
kr565.15

EVAA Protocol resurss

Dziļākai izpratnei par EVAA Protocol, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā EVAA Protocol vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par EVAA Protocol

Kāda ir EVAA Protocol (EVAA) vērtība šodien?
Reāllaika EVAA cena USD ir 4.45 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā EVAA uz USD cena?
Pašreizējā EVAA uz USD cena ir $ 4.45. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir EVAA Protocol tirgus maksimums?
EVAA tirgus maksimums ir $ 29.45M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir EVAA apjoms apgrozībā?
EVAA apjoms apgrozībā ir 6.62M USD.
Kāda bija EVAA vēsturiski augstākā cena?
EVAA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 13.61297177645488 USD apmērā.
Kāda bija EVAA vēsturiski zemākā cena?
EVAA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 1.4583095338977914 USD.
Kāds ir EVAA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu EVAA tirdzniecības apjoms ir $ 2.47M USD.
Vai EVAA šogad kāps augstāk?
EVAA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati EVAA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:38:27 (UTC+8)

EVAA Protocol (EVAA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

EVAA uz USD kalkulators

Summa

EVAA
EVAA
USD
USD

1 EVAA = 4.45 USD

Tirgot EVAA

EVAA/USDT
$4.45
$4.45$4.45
+25.84%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,407.65
$100,407.65$100,407.65

-2.68%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,172.21
$3,172.21$3,172.21

-9.55%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.40
$152.40$152.40

-5.62%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1564
$2.1564$2.1564

-5.50%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,407.65
$100,407.65$100,407.65

-2.68%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,172.21
$3,172.21$3,172.21

-9.55%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.40
$152.40$152.40

-5.62%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1564
$2.1564$2.1564

-5.50%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15839
$0.15839$0.15839

-3.37%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.5100
$1.5100$1.5100

+906.66%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.11510
$0.11510$0.11510

+650.32%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000324
$0.0000000000000000000000000324$0.0000000000000000000000000324

+369.56%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000220
$0.000000000220$0.000000000220

+155.81%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000851
$0.0000851$0.0000851

+107.56%