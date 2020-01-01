Euler Finance (EUL) tokenomika

Euler Finance (EUL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Euler Finance (EUL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Euler Finance (EUL) informācija

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.euler.finance/
Tehniskais dokuments:
https://docs.euler.finance/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b

Euler Finance (EUL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Euler Finance (EUL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 184.46M
$ 184.46M$ 184.46M
Kopējais apjoms:
$ 27.18M
$ 27.18M$ 27.18M
Apjoms apgrozībā:
$ 19.87M
$ 19.87M$ 19.87M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 252.28M
$ 252.28M$ 252.28M
Visu laiku augstākā cena:
$ 16.985
$ 16.985$ 16.985
Visu laiku zemākā cena:
$ 1.4404454386373047
$ 1.4404454386373047$ 1.4404454386373047
Pašreizējā cena:
$ 9.281
$ 9.281$ 9.281

Euler Finance (EUL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Euler Finance (EUL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais EUL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu EUL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti EUL tokenomiku, uzzini EUL tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.