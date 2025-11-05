BiržaDEX+
Reāllaika Etherex cena šodien ir 0.1188 USD. Seko līdzi reāllaika ETHEREX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ETHEREX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ETHEREX

ETHEREX Cenas informācija

Kas ir ETHEREX

ETHEREX Tehniskais dokuments

ETHEREX Oficiālā tīmekļa vietne

ETHEREX Tokenomika

ETHEREX Cenas prognoze

ETHEREX Vēsture

ETHEREX iegādes rokasgrāmata

ETHEREX uz bezseguma valūtu konvertētājs

ETHEREX Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Etherex logotips

Etherex kurss(ETHEREX)

1 ETHEREX uz USD reāllaika cena:

$0.1188
+2.14%1D
USD
Etherex (ETHEREX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:38:11 (UTC+8)

Etherex (ETHEREX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.1144
24h zemākā
$ 0.1265
24h augstākā

$ 0.1144
$ 0.1265
-27.30%

Etherex (ETHEREX) reāllaika cena ir $ 0.1188. Pēdējo 24 stundu laikā ETHEREX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.1144 līdz augstākajai $ 0.1265, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ETHEREX visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ETHEREX ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par +2.14% pēdējo 24 stundu laikā un par -27.30% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Etherex (ETHEREX) tirgus informācija

$ 55.22K
$ 55.22K$ 55.22K

$ 41.58M
$ 41.58M$ 41.58M

350,000,000
350,000,000 350,000,000

LINEA

Pašreizējais Etherex tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 55.22K. ETHEREX apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 350000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 41.58M.

Etherex (ETHEREX) cenas vēsture USD

Seko Etherex cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.002489+2.14%
30 dienas$ -0.2286-65.81%
60 dienas$ -0.406-77.37%
90 dienas$ +0.0188+18.80%
Etherex Cenas izmaiņas šodien

Šodien ETHEREX cena mainījās par $ +0.002489 (+2.14%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Etherex 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.2286 (-65.81%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Etherex 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ETHEREX piedzīvoja izmaiņas $ -0.406 (-77.37%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Etherex 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.0188 (+18.80%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Etherex (ETHEREX) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Etherex cenas vēstures lapu.

Kas ir Etherex (ETHEREX)?

Etherex is an evolution of Nile on Linea, incorporating the highly successful tokenomics and incentive structures made famous by Ramses v3 technology (e.g. Shadow on Sonic). With 100% of fees and incentives going to token holders, and no team unlocks, Etherex, true to its name, is maximally user aligned.

Etherex ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Etherex ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ETHEREX steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Etherex mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Etherex pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Etherex cenas prognoze (USD)

Kāda būs Etherex (ETHEREX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Etherex (ETHEREX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Etherex prognozes.

Apskati Etherex cenas prognozi!

Etherex (ETHEREX) tokenomika

Etherex (ETHEREX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ETHEREX tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Etherex (ETHEREX)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Etherex? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Etherex MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ETHEREX uz vietējām valūtām

1 Etherex(ETHEREX) uz VND
3,126.222
1 Etherex(ETHEREX) uz AUD
A$0.182952
1 Etherex(ETHEREX) uz GBP
0.090288
1 Etherex(ETHEREX) uz EUR
0.103356
1 Etherex(ETHEREX) uz USD
$0.1188
1 Etherex(ETHEREX) uz MYR
RM0.497772
1 Etherex(ETHEREX) uz TRY
4.997916
1 Etherex(ETHEREX) uz JPY
¥18.1764
1 Etherex(ETHEREX) uz ARS
ARS$173.177136
1 Etherex(ETHEREX) uz RUB
9.621612
1 Etherex(ETHEREX) uz INR
10.541124
1 Etherex(ETHEREX) uz IDR
Rp1,979.999208
1 Etherex(ETHEREX) uz PHP
6.96762
1 Etherex(ETHEREX) uz EGP
￡E.5.620428
1 Etherex(ETHEREX) uz BRL
R$0.64152
1 Etherex(ETHEREX) uz CAD
C$0.167508
1 Etherex(ETHEREX) uz BDT
14.48172
1 Etherex(ETHEREX) uz NGN
171.4284
1 Etherex(ETHEREX) uz COP
$458.6868
1 Etherex(ETHEREX) uz ZAR
R.2.083752
1 Etherex(ETHEREX) uz UAH
4.999104
1 Etherex(ETHEREX) uz TZS
T.Sh.292.61034
1 Etherex(ETHEREX) uz VES
Bs26.4924
1 Etherex(ETHEREX) uz CLP
$112.3848
1 Etherex(ETHEREX) uz PKR
Rs33.587136
1 Etherex(ETHEREX) uz KZT
62.26308
1 Etherex(ETHEREX) uz THB
฿3.870504
1 Etherex(ETHEREX) uz TWD
NT$3.673296
1 Etherex(ETHEREX) uz AED
د.إ0.435996
1 Etherex(ETHEREX) uz CHF
Fr0.096228
1 Etherex(ETHEREX) uz HKD
HK$0.923076
1 Etherex(ETHEREX) uz AMD
֏45.44694
1 Etherex(ETHEREX) uz MAD
.د.م1.106028
1 Etherex(ETHEREX) uz MXN
$2.220372
1 Etherex(ETHEREX) uz SAR
ريال0.4455
1 Etherex(ETHEREX) uz ETB
Br18.131256
1 Etherex(ETHEREX) uz KES
KSh15.347772
1 Etherex(ETHEREX) uz JOD
د.أ0.0842292
1 Etherex(ETHEREX) uz PLN
0.440748
1 Etherex(ETHEREX) uz RON
лв0.525096
1 Etherex(ETHEREX) uz SEK
kr1.138104
1 Etherex(ETHEREX) uz BGN
лв0.20196
1 Etherex(ETHEREX) uz HUF
Ft40.175784
1 Etherex(ETHEREX) uz CZK
2.523312
1 Etherex(ETHEREX) uz KWD
د.ك0.0364716
1 Etherex(ETHEREX) uz ILS
0.387288
1 Etherex(ETHEREX) uz BOB
Bs0.820908
1 Etherex(ETHEREX) uz AZN
0.20196
1 Etherex(ETHEREX) uz TJS
SM1.095336
1 Etherex(ETHEREX) uz GEL
0.323136
1 Etherex(ETHEREX) uz AOA
Kz108.890892
1 Etherex(ETHEREX) uz BHD
.د.ب0.0447876
1 Etherex(ETHEREX) uz BMD
$0.1188
1 Etherex(ETHEREX) uz DKK
kr0.7722
1 Etherex(ETHEREX) uz HNL
L3.129192
1 Etherex(ETHEREX) uz MUR
5.45292
1 Etherex(ETHEREX) uz NAD
$2.056428
1 Etherex(ETHEREX) uz NOK
kr1.214136
1 Etherex(ETHEREX) uz NZD
$0.209088
1 Etherex(ETHEREX) uz PAB
B/.0.1188
1 Etherex(ETHEREX) uz PGK
K0.500148
1 Etherex(ETHEREX) uz QAR
ر.ق0.432432
1 Etherex(ETHEREX) uz RSD
дин.12.128292
1 Etherex(ETHEREX) uz UZS
soʻm1,431.324972
1 Etherex(ETHEREX) uz ALL
L9.992268
1 Etherex(ETHEREX) uz ANG
ƒ0.212652
1 Etherex(ETHEREX) uz AWG
ƒ0.212652
1 Etherex(ETHEREX) uz BBD
$0.2376
1 Etherex(ETHEREX) uz BAM
KM0.20196
1 Etherex(ETHEREX) uz BIF
Fr350.3412
1 Etherex(ETHEREX) uz BND
$0.15444
1 Etherex(ETHEREX) uz BSD
$0.1188
1 Etherex(ETHEREX) uz JMD
$19.070964
1 Etherex(ETHEREX) uz KHR
477.107928
1 Etherex(ETHEREX) uz KMF
Fr50.6088
1 Etherex(ETHEREX) uz LAK
2,582.608644
1 Etherex(ETHEREX) uz LKR
රු36.207864
1 Etherex(ETHEREX) uz MDL
L2.012472
1 Etherex(ETHEREX) uz MGA
Ar532.73484
1 Etherex(ETHEREX) uz MOP
P0.9504
1 Etherex(ETHEREX) uz MVR
1.82952
1 Etherex(ETHEREX) uz MWK
MK206.249868
1 Etherex(ETHEREX) uz MZN
MT7.59726
1 Etherex(ETHEREX) uz NPR
रु16.852968
1 Etherex(ETHEREX) uz PYG
842.5296
1 Etherex(ETHEREX) uz RWF
Fr172.1412
1 Etherex(ETHEREX) uz SBD
$0.977724
1 Etherex(ETHEREX) uz SCR
1.683396
1 Etherex(ETHEREX) uz SRD
$4.5738
1 Etherex(ETHEREX) uz SVC
$1.0395
1 Etherex(ETHEREX) uz SZL
L2.056428
1 Etherex(ETHEREX) uz TMT
m0.416988
1 Etherex(ETHEREX) uz TND
د.ت0.3484404
1 Etherex(ETHEREX) uz TTD
$0.805464
1 Etherex(ETHEREX) uz UGX
Sh413.8992
1 Etherex(ETHEREX) uz XAF
Fr67.8348
1 Etherex(ETHEREX) uz XCD
$0.32076
1 Etherex(ETHEREX) uz XOF
Fr67.8348
1 Etherex(ETHEREX) uz XPF
Fr12.2364
1 Etherex(ETHEREX) uz BWP
P1.6038
1 Etherex(ETHEREX) uz BZD
$0.238788
1 Etherex(ETHEREX) uz CVE
$11.448756
1 Etherex(ETHEREX) uz DJF
Fr21.0276
1 Etherex(ETHEREX) uz DOP
$7.6329
1 Etherex(ETHEREX) uz DZD
د.ج15.542604
1 Etherex(ETHEREX) uz FJD
$0.270864
1 Etherex(ETHEREX) uz GNF
Fr1,032.966
1 Etherex(ETHEREX) uz GTQ
Q0.910008
1 Etherex(ETHEREX) uz GYD
$24.85296
1 Etherex(ETHEREX) uz ISK
kr15.0876

Etherex resurss

Dziļākai izpratnei par Etherex, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Etherex vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Etherex

Kāda ir Etherex (ETHEREX) vērtība šodien?
Reāllaika ETHEREX cena USD ir 0.1188 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ETHEREX uz USD cena?
Pašreizējā ETHEREX uz USD cena ir $ 0.1188. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Etherex tirgus maksimums?
ETHEREX tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ETHEREX apjoms apgrozībā?
ETHEREX apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija ETHEREX vēsturiski augstākā cena?
ETHEREX sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija ETHEREX vēsturiski zemākā cena?
ETHEREX sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir ETHEREX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ETHEREX tirdzniecības apjoms ir $ 55.22K USD.
Vai ETHEREX šogad kāps augstāk?
ETHEREX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ETHEREX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Etherex (ETHEREX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

