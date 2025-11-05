BiržaDEX+
Reāllaika Etarn cena šodien ir 0.01203 USD. Seko līdzi reāllaika ETAN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ETAN cenas tendenci MEXC.Reāllaika Etarn cena šodien ir 0.01203 USD. Seko līdzi reāllaika ETAN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ETAN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ETAN

ETAN Cenas informācija

Kas ir ETAN

ETAN Tehniskais dokuments

ETAN Oficiālā tīmekļa vietne

ETAN Tokenomika

ETAN Cenas prognoze

ETAN Vēsture

ETAN iegādes rokasgrāmata

ETAN uz bezseguma valūtu konvertētājs

ETAN Tūlītējie darījumi

Etarn logotips

Etarn kurss(ETAN)

1 ETAN uz USD reāllaika cena:

$0.01203
-6.01%1D
USD
Etarn (ETAN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:38:04 (UTC+8)

Etarn (ETAN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01
24h zemākā
$ 0.01357
24h augstākā

$ 0.01
$ 0.01357
$ 0.09926169822293524
$ 0.06178386169721456
-2.04%

-6.01%

-15.35%

-15.35%

Etarn (ETAN) reāllaika cena ir $ 0.01203. Pēdējo 24 stundu laikā ETAN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01 līdz augstākajai $ 0.01357, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ETAN visu laiku augstākā cena ir $ 0.09926169822293524, savukārt zemākā - $ 0.06178386169721456.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ETAN ir mainījies par -2.04% pēdējā stundā, par -6.01% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.35% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Etarn (ETAN) tirgus informācija

No.1589

$ 699.45K
$ 166.56K
$ 12.03M
58.14M
1,000,000,000
1,000,000,000
5.81%

BSC

Pašreizējais Etarn tirgus maksimums ir $ 699.45K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 166.56K. ETAN apjoms apgrozībā ir 58.14M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 12.03M.

Etarn (ETAN) cenas vēsture USD

Seko Etarn cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0007692-6.01%
30 dienas$ -0.0653-84.45%
60 dienas$ -0.03797-75.94%
90 dienas$ -0.03797-75.94%
Etarn Cenas izmaiņas šodien

Šodien ETAN cena mainījās par $ -0.0007692 (-6.01%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Etarn 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0653 (-84.45%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Etarn 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ETAN piedzīvoja izmaiņas $ -0.03797 (-75.94%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Etarn 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.03797 (-75.94%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Etarn (ETAN) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Etarn cenas vēstures lapu.

Kas ir Etarn (ETAN)?

Etarn (ETAN) is a Web3 sustainability project that transforms public sanitation into a self-sustaining ecosystem through its innovative “Toilet-to-Earn” model.

Etarn ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Etarn ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ETAN steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Etarn mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Etarn pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Etarn cenas prognoze (USD)

Kāda būs Etarn (ETAN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Etarn (ETAN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Etarn prognozes.

Apskati Etarn cenas prognozi!

Etarn (ETAN) tokenomika

Etarn (ETAN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ETAN tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Etarn (ETAN)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Etarn? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Etarn MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Etarn resurss

Dziļākai izpratnei par Etarn, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Etarn vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Etarn

Kāda ir Etarn (ETAN) vērtība šodien?
Reāllaika ETAN cena USD ir 0.01203 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ETAN uz USD cena?
Pašreizējā ETAN uz USD cena ir $ 0.01203. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Etarn tirgus maksimums?
ETAN tirgus maksimums ir $ 699.45K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ETAN apjoms apgrozībā?
ETAN apjoms apgrozībā ir 58.14M USD.
Kāda bija ETAN vēsturiski augstākā cena?
ETAN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.09926169822293524 USD apmērā.
Kāda bija ETAN vēsturiski zemākā cena?
ETAN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.06178386169721456 USD.
Kāds ir ETAN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ETAN tirdzniecības apjoms ir $ 166.56K USD.
Vai ETAN šogad kāps augstāk?
ETAN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ETAN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:38:04 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

