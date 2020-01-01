Eesee (ESE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Eesee (ESE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Eesee (ESE) informācija

Eesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://eesee.io/
Tehniskais dokuments:
https://docsend.com/view/bkuqqmg57r2kxbqa/d/94i9ppu2tw8vm7i5
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x908dDb096BFb3AcB19e2280aAD858186ea4935C4

Eesee (ESE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Eesee (ESE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.37M
$ 3.37M
Kopējais apjoms:
$ 634.12M
$ 634.12M
Apjoms apgrozībā:
$ 559.92M
$ 559.92M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 6.01M
$ 6.01M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.1775
$ 0.1775
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.005202579334375652
$ 0.005202579334375652
Pašreizējā cena:
$ 0.006012
$ 0.006012

Eesee (ESE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Eesee (ESE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ESE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ESE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ESE tokenomiku, uzzini ESE tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties ESE

Vēlies iekļaut Eesee (ESE) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas ESE iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Eesee (ESE) cenas vēsture

ESE cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

ESE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ESE? Mūsu ESE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.