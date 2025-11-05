BiržaDEX+
Reāllaika Eclipse cena šodien ir 0.09896 USD. Seko līdzi reāllaika ES uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ES cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ES

ES Cenas informācija

Kas ir ES

ES Tehniskais dokuments

ES Oficiālā tīmekļa vietne

ES Tokenomika

ES Cenas prognoze

ES Vēsture

ES iegādes rokasgrāmata

ES uz bezseguma valūtu konvertētājs

ES Tūlītējie darījumi

ES USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Eclipse logotips

Eclipse kurss(ES)

1 ES uz USD reāllaika cena:

$0.09888
$0.09888$0.09888
-3.77%1D
USD
Eclipse (ES) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:37:48 (UTC+8)

Eclipse (ES) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.09683
$ 0.09683$ 0.09683
24h zemākā
$ 0.1049
$ 0.1049$ 0.1049
24h augstākā

$ 0.09683
$ 0.09683$ 0.09683

$ 0.1049
$ 0.1049$ 0.1049

$ 0.7106542736874376
$ 0.7106542736874376$ 0.7106542736874376

$ 0.07407824397399612
$ 0.07407824397399612$ 0.07407824397399612

-1.57%

-3.76%

-7.69%

-7.69%

Eclipse (ES) reāllaika cena ir $ 0.09896. Pēdējo 24 stundu laikā ES tika tirgots robežās no zemākās $ 0.09683 līdz augstākajai $ 0.1049, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ES visu laiku augstākā cena ir $ 0.7106542736874376, savukārt zemākā - $ 0.07407824397399612.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ES ir mainījies par -1.57% pēdējā stundā, par -3.76% pēdējo 24 stundu laikā un par -7.69% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Eclipse (ES) tirgus informācija

No.970

$ 13.13M
$ 13.13M$ 13.13M

$ 229.15K
$ 229.15K$ 229.15K

$ 98.96M
$ 98.96M$ 98.96M

132.65M
132.65M 132.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

13.26%

ECLIPSE

Pašreizējais Eclipse tirgus maksimums ir $ 13.13M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 229.15K. ES apjoms apgrozībā ir 132.65M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 98.96M.

Eclipse (ES) cenas vēsture USD

Seko Eclipse cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0038738-3.76%
30 dienas$ -0.02884-22.57%
60 dienas$ -0.03314-25.09%
90 dienas$ -0.08974-47.56%
Eclipse Cenas izmaiņas šodien

Šodien ES cena mainījās par $ -0.0038738 (-3.76%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Eclipse 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.02884 (-22.57%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Eclipse 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ES piedzīvoja izmaiņas $ -0.03314 (-25.09%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Eclipse 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.08974 (-47.56%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Eclipse (ES) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Eclipse cenas vēstures lapu.

Kas ir Eclipse (ES)?

Eclipse is a L2 on Ethereum built using Solana's Virtual Machine.

Eclipse ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Eclipse ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ES steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Eclipse mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Eclipse pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Eclipse cenas prognoze (USD)

Kāda būs Eclipse (ES) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Eclipse (ES) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Eclipse prognozes.

Apskati Eclipse cenas prognozi!

Eclipse (ES) tokenomika

Eclipse (ES) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ES tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Eclipse (ES)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Eclipse? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Eclipse MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ES uz vietējām valūtām

1 Eclipse(ES) uz VND
2,604.1324
1 Eclipse(ES) uz AUD
A$0.1523984
1 Eclipse(ES) uz GBP
0.0752096
1 Eclipse(ES) uz EUR
0.0860952
1 Eclipse(ES) uz USD
$0.09896
1 Eclipse(ES) uz MYR
RM0.4146424
1 Eclipse(ES) uz TRY
4.1632472
1 Eclipse(ES) uz JPY
¥15.14088
1 Eclipse(ES) uz ARS
ARS$144.2559712
1 Eclipse(ES) uz RUB
8.0147704
1 Eclipse(ES) uz INR
8.7807208
1 Eclipse(ES) uz IDR
Rp1,649.3326736
1 Eclipse(ES) uz PHP
5.804004
1 Eclipse(ES) uz EGP
￡E.4.6817976
1 Eclipse(ES) uz BRL
R$0.534384
1 Eclipse(ES) uz CAD
C$0.1395336
1 Eclipse(ES) uz BDT
12.063224
1 Eclipse(ES) uz NGN
142.79928
1 Eclipse(ES) uz COP
$382.08456
1 Eclipse(ES) uz ZAR
R.1.7357584
1 Eclipse(ES) uz UAH
4.1642368
1 Eclipse(ES) uz TZS
T.Sh.243.743428
1 Eclipse(ES) uz VES
Bs22.06808
1 Eclipse(ES) uz CLP
$93.61616
1 Eclipse(ES) uz PKR
Rs27.9779712
1 Eclipse(ES) uz KZT
51.864936
1 Eclipse(ES) uz THB
฿3.2241168
1 Eclipse(ES) uz TWD
NT$3.0598432
1 Eclipse(ES) uz AED
د.إ0.3631832
1 Eclipse(ES) uz CHF
Fr0.0801576
1 Eclipse(ES) uz HKD
HK$0.7689192
1 Eclipse(ES) uz AMD
֏37.857148
1 Eclipse(ES) uz MAD
.د.م0.9213176
1 Eclipse(ES) uz MXN
$1.8495624
1 Eclipse(ES) uz SAR
ريال0.3711
1 Eclipse(ES) uz ETB
Br15.1032752
1 Eclipse(ES) uz KES
KSh12.7846424
1 Eclipse(ES) uz JOD
د.أ0.07016264
1 Eclipse(ES) uz PLN
0.3671416
1 Eclipse(ES) uz RON
лв0.4374032
1 Eclipse(ES) uz SEK
kr0.9480368
1 Eclipse(ES) uz BGN
лв0.168232
1 Eclipse(ES) uz HUF
Ft33.4662928
1 Eclipse(ES) uz CZK
2.1019104
1 Eclipse(ES) uz KWD
د.ك0.03038072
1 Eclipse(ES) uz ILS
0.3226096
1 Eclipse(ES) uz BOB
Bs0.6838136
1 Eclipse(ES) uz AZN
0.168232
1 Eclipse(ES) uz TJS
SM0.9124112
1 Eclipse(ES) uz GEL
0.2691712
1 Eclipse(ES) uz AOA
Kz90.7057464
1 Eclipse(ES) uz BHD
.د.ب0.03730792
1 Eclipse(ES) uz BMD
$0.09896
1 Eclipse(ES) uz DKK
kr0.64324
1 Eclipse(ES) uz HNL
L2.6066064
1 Eclipse(ES) uz MUR
4.542264
1 Eclipse(ES) uz NAD
$1.7129976
1 Eclipse(ES) uz NOK
kr1.0113712
1 Eclipse(ES) uz NZD
$0.1741696
1 Eclipse(ES) uz PAB
B/.0.09896
1 Eclipse(ES) uz PGK
K0.4166216
1 Eclipse(ES) uz QAR
ر.ق0.3602144
1 Eclipse(ES) uz RSD
дин.10.1028264
1 Eclipse(ES) uz UZS
soʻm1,192.2888824
1 Eclipse(ES) uz ALL
L8.3235256
1 Eclipse(ES) uz ANG
ƒ0.1771384
1 Eclipse(ES) uz AWG
ƒ0.1771384
1 Eclipse(ES) uz BBD
$0.19792
1 Eclipse(ES) uz BAM
KM0.168232
1 Eclipse(ES) uz BIF
Fr291.83304
1 Eclipse(ES) uz BND
$0.128648
1 Eclipse(ES) uz BSD
$0.09896
1 Eclipse(ES) uz JMD
$15.8860488
1 Eclipse(ES) uz KHR
397.4292976
1 Eclipse(ES) uz KMF
Fr42.15696
1 Eclipse(ES) uz LAK
2,151.3043048
1 Eclipse(ES) uz LKR
රු30.1610288
1 Eclipse(ES) uz MDL
L1.6763824
1 Eclipse(ES) uz MGA
Ar443.766328
1 Eclipse(ES) uz MOP
P0.79168
1 Eclipse(ES) uz MVR
1.523984
1 Eclipse(ES) uz MWK
MK171.8054456
1 Eclipse(ES) uz MZN
MT6.328492
1 Eclipse(ES) uz NPR
रु14.0384656
1 Eclipse(ES) uz PYG
701.82432
1 Eclipse(ES) uz RWF
Fr143.39304
1 Eclipse(ES) uz SBD
$0.8144408
1 Eclipse(ES) uz SCR
1.4022632
1 Eclipse(ES) uz SRD
$3.80996
1 Eclipse(ES) uz SVC
$0.8659
1 Eclipse(ES) uz SZL
L1.7129976
1 Eclipse(ES) uz TMT
m0.3473496
1 Eclipse(ES) uz TND
د.ت0.29282264
1 Eclipse(ES) uz TTD
$0.6709488
1 Eclipse(ES) uz UGX
Sh344.77664
1 Eclipse(ES) uz XAF
Fr56.50616
1 Eclipse(ES) uz XCD
$0.267192
1 Eclipse(ES) uz XOF
Fr56.50616
1 Eclipse(ES) uz XPF
Fr10.19288
1 Eclipse(ES) uz BWP
P1.33596
1 Eclipse(ES) uz BZD
$0.1989096
1 Eclipse(ES) uz CVE
$9.5367752
1 Eclipse(ES) uz DJF
Fr17.51592
1 Eclipse(ES) uz DOP
$6.35818
1 Eclipse(ES) uz DZD
د.ج12.9469368
1 Eclipse(ES) uz FJD
$0.2256288
1 Eclipse(ES) uz GNF
Fr860.4572
1 Eclipse(ES) uz GTQ
Q0.7580336
1 Eclipse(ES) uz GYD
$20.702432
1 Eclipse(ES) uz ISK
kr12.56792

Eclipse resurss

Dziļākai izpratnei par Eclipse, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Eclipse vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Eclipse

Kāda ir Eclipse (ES) vērtība šodien?
Reāllaika ES cena USD ir 0.09896 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ES uz USD cena?
Pašreizējā ES uz USD cena ir $ 0.09896. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Eclipse tirgus maksimums?
ES tirgus maksimums ir $ 13.13M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ES apjoms apgrozībā?
ES apjoms apgrozībā ir 132.65M USD.
Kāda bija ES vēsturiski augstākā cena?
ES sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.7106542736874376 USD apmērā.
Kāda bija ES vēsturiski zemākā cena?
ES sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.07407824397399612 USD.
Kāds ir ES tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ES tirdzniecības apjoms ir $ 229.15K USD.
Vai ES šogad kāps augstāk?
ES cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ES cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:37:48 (UTC+8)

Eclipse (ES) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

