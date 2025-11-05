BiržaDEX+
Reāllaika ERA cena šodien ir 0.2259 USD. Seko līdzi reāllaika ERA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ERA cenas tendenci MEXC.

ERA kurss(ERA)

1 ERA uz USD reāllaika cena:

$0.2266
$0.2266$0.2266
-4.86%1D
USD
ERA (ERA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:37:40 (UTC+8)

ERA (ERA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.2194
$ 0.2194$ 0.2194
24h zemākā
$ 0.2462
$ 0.2462$ 0.2462
24h augstākā

$ 0.2194
$ 0.2194$ 0.2194

$ 0.2462
$ 0.2462$ 0.2462

$ 2.002420427794785
$ 2.002420427794785$ 2.002420427794785

$ 0.23590820023948927
$ 0.23590820023948927$ 0.23590820023948927

-0.93%

-4.85%

-25.52%

-25.52%

ERA (ERA) reāllaika cena ir $ 0.2259. Pēdējo 24 stundu laikā ERA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.2194 līdz augstākajai $ 0.2462, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ERA visu laiku augstākā cena ir $ 2.002420427794785, savukārt zemākā - $ 0.23590820023948927.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ERA ir mainījies par -0.93% pēdējā stundā, par -4.85% pēdējo 24 stundu laikā un par -25.52% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ERA (ERA) tirgus informācija

No.596

$ 33.55M
$ 33.55M$ 33.55M

$ 295.16K
$ 295.16K$ 295.16K

$ 225.90M
$ 225.90M$ 225.90M

148.50M
148.50M 148.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.85%

ETH

Pašreizējais ERA tirgus maksimums ir $ 33.55M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 295.16K. ERA apjoms apgrozībā ir 148.50M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 225.90M.

ERA (ERA) cenas vēsture USD

Seko ERA cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.011575-4.85%
30 dienas$ -0.3012-57.15%
60 dienas$ -0.4787-67.94%
90 dienas$ -0.7439-76.71%
ERA Cenas izmaiņas šodien

Šodien ERA cena mainījās par $ -0.011575 (-4.85%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

ERA 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.3012 (-57.15%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

ERA 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ERA piedzīvoja izmaiņas $ -0.4787 (-67.94%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

ERA 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.7439 (-76.71%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu ERA (ERA) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati ERA cenas vēstures lapu.

Kas ir ERA (ERA)?

Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.

ERA ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu ERA ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ERA steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par ERA mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu ERA pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

ERA cenas prognoze (USD)

Kāda būs ERA (ERA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ERA (ERA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ERA prognozes.

Apskati ERA cenas prognozi!

ERA (ERA) tokenomika

ERA (ERA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ERA tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties ERA (ERA)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties ERA? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties ERA MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ERA uz vietējām valūtām

ERA resurss

Dziļākai izpratnei par ERA, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā ERA vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par ERA

Kāda ir ERA (ERA) vērtība šodien?
Reāllaika ERA cena USD ir 0.2259 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ERA uz USD cena?
Pašreizējā ERA uz USD cena ir $ 0.2259. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ERA tirgus maksimums?
ERA tirgus maksimums ir $ 33.55M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ERA apjoms apgrozībā?
ERA apjoms apgrozībā ir 148.50M USD.
Kāda bija ERA vēsturiski augstākā cena?
ERA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 2.002420427794785 USD apmērā.
Kāda bija ERA vēsturiski zemākā cena?
ERA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.23590820023948927 USD.
Kāds ir ERA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ERA tirdzniecības apjoms ir $ 295.16K USD.
Vai ERA šogad kāps augstāk?
ERA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ERA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:37:40 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem.

ERA uz USD kalkulators

Summa

ERA
ERA
USD
USD

1 ERA = 0.2259 USD

Tirgot ERA

ERA/USDC
$0.2259
$0.2259$0.2259
-5.48%
ERA/USDT
$0.2266
$0.2266$0.2266
-4.93%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

