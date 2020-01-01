Equilibria Finance (EQB) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Equilibria Finance (EQB), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Equilibria Finance (EQB) informācija

Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://equilibria.fi
Tehniskais dokuments:
https://docs.equilibria.fi
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xfE80D611c6403f70e5B1b9B722D2B3510B740B2B

Equilibria Finance (EQB) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Equilibria Finance (EQB) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 14.90M
$ 14.90M$ 14.90M
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 33.83M
$ 33.83M$ 33.83M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 44.05M
$ 44.05M$ 44.05M
Visu laiku augstākā cena:
$ 2.4854
$ 2.4854$ 2.4854
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.010829351961722994
$ 0.010829351961722994$ 0.010829351961722994
Pašreizējā cena:
$ 0.4405
$ 0.4405$ 0.4405

Equilibria Finance (EQB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Equilibria Finance (EQB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais EQB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu EQB tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti EQB tokenomiku, uzzini EQB tokena reāllaika cenu!

