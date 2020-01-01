Balance (EPT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Balance (EPT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Balance (EPT) informācija

Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://balance.fun/
Tehniskais dokuments:
https://balancefun.gitbook.io/balance
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x3dc8e2d80b6215a1bccae4d38715c3520581e77c

Balance (EPT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Balance (EPT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 14.63M
Kopējais apjoms:
$ 10.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 2.83B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 51.70M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0564
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.003791516162432348
Pašreizējā cena:
$ 0.00517
Balance (EPT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Balance (EPT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais EPT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu EPT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti EPT tokenomiku, uzzini EPT tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.