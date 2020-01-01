Epic Chain (EPIC) tokenomika

Epic Chain (EPIC) informācija

Epic Chain is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning individuals and institutions across every major asset class from consumer goods to capital markets.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://epicchain.io/
Tehniskais dokuments:
https://docs.google.com/document/d/1vuPUwMOR09UuFJsrck1TVpWVmSPp2umaxD693iUAKEY/edit?tab=t.0
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x94314a14Df63779c99C0764a30e0CD22fA78fC0E

Epic Chain (EPIC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Epic Chain (EPIC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 61.61M
Kopējais apjoms:
$ 30.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 30.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 61.61M
Visu laiku augstākā cena:
$ 3.2249
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.7252176173070083
Pašreizējā cena:
$ 2.0538
Epic Chain (EPIC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Epic Chain (EPIC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais EPIC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu EPIC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti EPIC tokenomiku, uzzini EPIC tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties EPIC

Vēlies iekļaut Epic Chain (EPIC) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas EPIC iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Epic Chain (EPIC) cenas vēsture

EPIC cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

EPIC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas EPIC? Mūsu EPIC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.