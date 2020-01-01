Elon for AfD (ELON4AFD) tokenomika

Elon for AfD (ELON4AFD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Elon for AfD (ELON4AFD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Elon for AfD (ELON4AFD) informācija

Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://elon4afd.meme/
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/BkYAUVMar1gLwuFLv2n5cmB6HhcNtvd86kU3gqAypump

Elon for AfD (ELON4AFD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Elon for AfD (ELON4AFD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.275
$ 0.275$ 0.275
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00005718457428434
$ 0.00005718457428434$ 0.00005718457428434
Pašreizējā cena:
$ 0.003258
$ 0.003258$ 0.003258

Elon for AfD (ELON4AFD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Elon for AfD (ELON4AFD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ELON4AFD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ELON4AFD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ELON4AFD tokenomiku, uzzini ELON4AFD tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties ELON4AFD

Vēlies iekļaut Elon for AfD (ELON4AFD) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas ELON4AFD iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Elon for AfD (ELON4AFD) cenas vēsture

ELON4AFD cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

ELON4AFD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ELON4AFD? Mūsu ELON4AFD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.