Dogelon Mars (ELON) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Dogelon Mars (ELON), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Dogelon Mars (ELON) informācija

In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://dogelonmars.com/
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/7ZCm8WBN9aLa3o47SoYctU6iLdj7wkGG5SV2hE5CgtD5

Dogelon Mars (ELON) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Dogelon Mars (ELON) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 57.11M
$ 57.11M
Kopējais apjoms:
$ 1,000.00T
$ 1,000.00T
Apjoms apgrozībā:
$ 549.65T
$ 549.65T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 103.90M
$ 103.90M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00000188
$ 0.00000188
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.0000001039
$ 0.0000001039

Dogelon Mars (ELON) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Dogelon Mars (ELON) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ELON tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ELON tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ELON tokenomiku, uzzini ELON tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

