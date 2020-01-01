Elixir Games (ELIX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Elixir Games (ELIX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Elixir Games (ELIX) informācija

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://elixir.games/
Tehniskais dokuments:
https://whitepaper.elixir.games/
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/5cbq1HriesW4zHpFEk9Gc8UT4ccmfHcBTDCa2XcBduTo

Elixir Games (ELIX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Elixir Games (ELIX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 810.33K
Kopējais apjoms:
$ 1.50B
Apjoms apgrozībā:
$ 245.93M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 4.94M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.23604
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0026116961209455
Pašreizējā cena:
$ 0.003295
Elixir Games (ELIX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Elixir Games (ELIX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ELIX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ELIX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ELIX tokenomiku, uzzini ELIX tokena reāllaika cenu!

