Reāllaika ELA cena šodien ir 1.283 USD. Seko līdzi reāllaika ELA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ELA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ELA

ELA Cenas informācija

Kas ir ELA

ELA Tehniskais dokuments

ELA Oficiālā tīmekļa vietne

ELA Tokenomika

ELA Cenas prognoze

ELA Vēsture

ELA iegādes rokasgrāmata

ELA uz bezseguma valūtu konvertētājs

ELA Tūlītējie darījumi

ELA kurss(ELA)

1 ELA uz USD reāllaika cena:

$1.283
$1.283$1.283
-1.76%1D
USD
ELA (ELA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:37:16 (UTC+8)

ELA (ELA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.25
$ 1.25$ 1.25
24h zemākā
$ 1.375
$ 1.375$ 1.375
24h augstākā

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 1.375
$ 1.375$ 1.375

--
----

--
----

+2.55%

-1.76%

-13.26%

-13.26%

ELA (ELA) reāllaika cena ir $ 1.283. Pēdējo 24 stundu laikā ELA tika tirgots robežās no zemākās $ 1.25 līdz augstākajai $ 1.375, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ELA visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ELA ir mainījies par +2.55% pēdējā stundā, par -1.76% pēdējo 24 stundu laikā un par -13.26% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ELA (ELA) tirgus informācija

--
----

$ 11.91K
$ 11.91K$ 11.91K

$ 36.21M
$ 36.21M$ 36.21M

--
----

28,220,000
28,220,000 28,220,000

ELASTOS

Pašreizējais ELA tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 11.91K. ELA apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 28220000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 36.21M.

ELA (ELA) cenas vēsture USD

Seko ELA cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.02299-1.76%
30 dienas$ -0.615-32.41%
60 dienas$ +0.283+28.30%
90 dienas$ +0.283+28.30%
ELA Cenas izmaiņas šodien

Šodien ELA cena mainījās par $ -0.02299 (-1.76%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

ELA 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.615 (-32.41%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

ELA 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ELA piedzīvoja izmaiņas $ +0.283 (+28.30%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

ELA 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.283 (+28.30%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu ELA (ELA) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati ELA cenas vēstures lapu.

Kas ir ELA (ELA)?

Elastos is building a decentralized internet infrastructure that gives users true digital ownership and privacy, secured by Bitcoin's hashpower.

ELA ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu ELA ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ELA steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par ELA mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu ELA pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

ELA cenas prognoze (USD)

Kāda būs ELA (ELA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ELA (ELA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ELA prognozes.

Apskati ELA cenas prognozi!

ELA (ELA) tokenomika

ELA (ELA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ELA tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties ELA (ELA)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties ELA? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties ELA MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ELA uz vietējām valūtām

1 ELA(ELA) uz VND
33,762.145
1 ELA(ELA) uz AUD
A$1.97582
1 ELA(ELA) uz GBP
0.97508
1 ELA(ELA) uz EUR
1.11621
1 ELA(ELA) uz USD
$1.283
1 ELA(ELA) uz MYR
RM5.37577
1 ELA(ELA) uz TRY
53.97581
1 ELA(ELA) uz JPY
¥196.299
1 ELA(ELA) uz ARS
ARS$1,870.25476
1 ELA(ELA) uz RUB
103.91017
1 ELA(ELA) uz INR
113.84059
1 ELA(ELA) uz IDR
Rp21,383.32478
1 ELA(ELA) uz PHP
75.24795
1 ELA(ELA) uz EGP
￡E.60.69873
1 ELA(ELA) uz BRL
R$6.9282
1 ELA(ELA) uz CAD
C$1.80903
1 ELA(ELA) uz BDT
156.3977
1 ELA(ELA) uz NGN
1,851.369
1 ELA(ELA) uz COP
$4,953.663
1 ELA(ELA) uz ZAR
R.22.50382
1 ELA(ELA) uz UAH
53.98864
1 ELA(ELA) uz TZS
T.Sh.3,160.09315
1 ELA(ELA) uz VES
Bs286.109
1 ELA(ELA) uz CLP
$1,213.718
1 ELA(ELA) uz PKR
Rs362.72976
1 ELA(ELA) uz KZT
672.4203
1 ELA(ELA) uz THB
฿41.80014
1 ELA(ELA) uz TWD
NT$39.67036
1 ELA(ELA) uz AED
د.إ4.70861
1 ELA(ELA) uz CHF
Fr1.03923
1 ELA(ELA) uz HKD
HK$9.96891
1 ELA(ELA) uz AMD
֏490.81165
1 ELA(ELA) uz MAD
.د.م11.94473
1 ELA(ELA) uz MXN
$23.97927
1 ELA(ELA) uz SAR
ريال4.81125
1 ELA(ELA) uz ETB
Br195.81146
1 ELA(ELA) uz KES
KSh165.81492
1 ELA(ELA) uz JOD
د.أ0.909647
1 ELA(ELA) uz PLN
4.75993
1 ELA(ELA) uz RON
лв5.67086
1 ELA(ELA) uz SEK
kr12.29114
1 ELA(ELA) uz BGN
лв2.1811
1 ELA(ELA) uz HUF
Ft433.88494
1 ELA(ELA) uz CZK
27.25092
1 ELA(ELA) uz KWD
د.ك0.393881
1 ELA(ELA) uz ILS
4.18258
1 ELA(ELA) uz BOB
Bs8.86553
1 ELA(ELA) uz AZN
2.1811
1 ELA(ELA) uz TJS
SM11.82926
1 ELA(ELA) uz GEL
3.48976
1 ELA(ELA) uz AOA
Kz1,175.98497
1 ELA(ELA) uz BHD
.د.ب0.483691
1 ELA(ELA) uz BMD
$1.283
1 ELA(ELA) uz DKK
kr8.3395
1 ELA(ELA) uz HNL
L33.79422
1 ELA(ELA) uz MUR
58.8897
1 ELA(ELA) uz NAD
$22.20873
1 ELA(ELA) uz NOK
kr13.11226
1 ELA(ELA) uz NZD
$2.25808
1 ELA(ELA) uz PAB
B/.1.283
1 ELA(ELA) uz PGK
K5.40143
1 ELA(ELA) uz QAR
ر.ق4.67012
1 ELA(ELA) uz RSD
дин.130.98147
1 ELA(ELA) uz UZS
soʻm15,457.82777
1 ELA(ELA) uz ALL
L107.91313
1 ELA(ELA) uz ANG
ƒ2.29657
1 ELA(ELA) uz AWG
ƒ2.29657
1 ELA(ELA) uz BBD
$2.566
1 ELA(ELA) uz BAM
KM2.1811
1 ELA(ELA) uz BIF
Fr3,783.567
1 ELA(ELA) uz BND
$1.6679
1 ELA(ELA) uz BSD
$1.283
1 ELA(ELA) uz JMD
$205.95999
1 ELA(ELA) uz KHR
5,152.60498
1 ELA(ELA) uz KMF
Fr546.558
1 ELA(ELA) uz LAK
27,891.30379
1 ELA(ELA) uz LKR
රු391.03274
1 ELA(ELA) uz MDL
L21.73402
1 ELA(ELA) uz MGA
Ar5,753.3569
1 ELA(ELA) uz MOP
P10.264
1 ELA(ELA) uz MVR
19.7582
1 ELA(ELA) uz MWK
MK2,227.42913
1 ELA(ELA) uz MZN
MT82.04785
1 ELA(ELA) uz NPR
रु182.00638
1 ELA(ELA) uz PYG
9,099.036
1 ELA(ELA) uz RWF
Fr1,859.067
1 ELA(ELA) uz SBD
$10.55909
1 ELA(ELA) uz SCR
18.18011
1 ELA(ELA) uz SRD
$49.3955
1 ELA(ELA) uz SVC
$11.22625
1 ELA(ELA) uz SZL
L22.40118
1 ELA(ELA) uz TMT
m4.50333
1 ELA(ELA) uz TND
د.ت3.796397
1 ELA(ELA) uz TTD
$8.69874
1 ELA(ELA) uz UGX
Sh4,469.972
1 ELA(ELA) uz XAF
Fr732.593
1 ELA(ELA) uz XCD
$3.4641
1 ELA(ELA) uz XOF
Fr732.593
1 ELA(ELA) uz XPF
Fr132.149
1 ELA(ELA) uz BWP
P17.3205
1 ELA(ELA) uz BZD
$2.57883
1 ELA(ELA) uz CVE
$123.12951
1 ELA(ELA) uz DJF
Fr227.091
1 ELA(ELA) uz DOP
$82.54822
1 ELA(ELA) uz DZD
د.ج167.57263
1 ELA(ELA) uz FJD
$2.92524
1 ELA(ELA) uz GNF
Fr11,155.685
1 ELA(ELA) uz GTQ
Q9.82778
1 ELA(ELA) uz GYD
$268.4036
1 ELA(ELA) uz ISK
kr162.941

ELA resurss

Dziļākai izpratnei par ELA, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā ELA vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par ELA

Kāda ir ELA (ELA) vērtība šodien?
Reāllaika ELA cena USD ir 1.283 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ELA uz USD cena?
Pašreizējā ELA uz USD cena ir $ 1.283. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ELA tirgus maksimums?
ELA tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ELA apjoms apgrozībā?
ELA apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija ELA vēsturiski augstākā cena?
ELA sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija ELA vēsturiski zemākā cena?
ELA sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir ELA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ELA tirdzniecības apjoms ir $ 11.91K USD.
Vai ELA šogad kāps augstāk?
ELA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ELA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

ELA uz USD kalkulators

Summa

ELA
ELA
USD
USD

1 ELA = 1.283 USD

Tirgot ELA

ELA/USDT
$1.283
$1.283$1.283
-1.76%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

