Reāllaika Egg Smash cena šodien ir 0.0000008 USD. Seko līdzi reāllaika EGSM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati EGSM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par EGSM

EGSM Cenas informācija

Kas ir EGSM

EGSM Tehniskais dokuments

EGSM Oficiālā tīmekļa vietne

EGSM Tokenomika

EGSM Cenas prognoze

EGSM Vēsture

EGSM iegādes rokasgrāmata

EGSM uz bezseguma valūtu konvertētājs

EGSM Tūlītējie darījumi

Egg Smash logotips

Egg Smash kurss(EGSM)

1 EGSM uz USD reāllaika cena:

$0.0000008
$0.0000008$0.0000008
0.00%1D
USD
Egg Smash (EGSM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:37:08 (UTC+8)

Egg Smash (EGSM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0000008
$ 0.0000008$ 0.0000008
24h zemākā
$ 0.00000098
$ 0.00000098$ 0.00000098
24h augstākā

$ 0.0000008
$ 0.0000008$ 0.0000008

$ 0.00000098
$ 0.00000098$ 0.00000098

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-23.08%

-23.08%

Egg Smash (EGSM) reāllaika cena ir $ 0.0000008. Pēdējo 24 stundu laikā EGSM tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0000008 līdz augstākajai $ 0.00000098, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. EGSM visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā EGSM ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.08% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Egg Smash (EGSM) tirgus informācija

--
----

$ 6.05
$ 6.05$ 6.05

$ 8.00K
$ 8.00K$ 8.00K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Pašreizējais Egg Smash tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 6.05. EGSM apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.00K.

Egg Smash (EGSM) cenas vēsture USD

Seko Egg Smash cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 00.00%
30 dienas$ -0.00000099-55.31%
60 dienas$ -0.00000516-86.58%
90 dienas$ -0.0009992-99.92%
Egg Smash Cenas izmaiņas šodien

Šodien EGSM cena mainījās par $ 0 (0.00%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Egg Smash 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00000099 (-55.31%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Egg Smash 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, EGSM piedzīvoja izmaiņas $ -0.00000516 (-86.58%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Egg Smash 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0009992 (-99.92%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Egg Smash (EGSM) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Egg Smash cenas vēstures lapu.

Kas ir Egg Smash (EGSM)?

EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.

Egg Smash ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Egg Smash ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt EGSM steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Egg Smash mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Egg Smash pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Egg Smash cenas prognoze (USD)

Kāda būs Egg Smash (EGSM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Egg Smash (EGSM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Egg Smash prognozes.

Apskati Egg Smash cenas prognozi!

Egg Smash (EGSM) tokenomika

Egg Smash (EGSM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par EGSM tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Egg Smash (EGSM)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Egg Smash? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Egg Smash MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

EGSM uz vietējām valūtām

Egg Smash resurss

Dziļākai izpratnei par Egg Smash, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Egg Smash vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Egg Smash

Kāda ir Egg Smash (EGSM) vērtība šodien?
Reāllaika EGSM cena USD ir 0.0000008 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā EGSM uz USD cena?
Pašreizējā EGSM uz USD cena ir $ 0.0000008. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Egg Smash tirgus maksimums?
EGSM tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir EGSM apjoms apgrozībā?
EGSM apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija EGSM vēsturiski augstākā cena?
EGSM sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija EGSM vēsturiski zemākā cena?
EGSM sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir EGSM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu EGSM tirdzniecības apjoms ir $ 6.05 USD.
Vai EGSM šogad kāps augstāk?
EGSM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati EGSM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:37:08 (UTC+8)

Egg Smash (EGSM) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

