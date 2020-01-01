Paysenger (EGO) tokenomika

Paysenger (EGO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Paysenger (EGO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Paysenger (EGO) informācija

Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://egoco.in/en/
Tehniskais dokuments:
https://docs.paysenger.com/
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/address/0x44a21B3577924DCD2e9C81A3347D204C36a55466

Paysenger (EGO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Paysenger (EGO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 353.73K
$ 353.73K
Kopējais apjoms:
$ 323.00M
$ 323.00M$ 323.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 200.64M
$ 200.64M$ 200.64M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 569.45K
$ 569.45K$ 569.45K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.1324
$ 0.1324$ 0.1324
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.001675636526418925
$ 0.001675636526418925$ 0.001675636526418925
Pašreizējā cena:
$ 0.001763
$ 0.001763$ 0.001763

Paysenger (EGO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Paysenger (EGO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais EGO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu EGO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti EGO tokenomiku, uzzini EGO tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.