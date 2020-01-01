EGL1 (EGL1) tokenomika

EGL1 (EGL1) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par EGL1 (EGL1), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
EGL1 (EGL1) informācija

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://eagles.land/
Tehniskais dokuments:
https://eagles.land/
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xf4b385849f2e817e92bffbfb9aeb48f950ff4444

EGL1 (EGL1) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos EGL1 (EGL1) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 39.76M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 39.76M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.12389
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000009441497640997
Pašreizējā cena:
$ 0.03976
EGL1 (EGL1) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

EGL1 (EGL1) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais EGL1 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu EGL1 tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti EGL1 tokenomiku, uzzini EGL1 tokena reāllaika cenu!

EGL1 (EGL1) cenas vēsture

EGL1 cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

EGL1 cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas EGL1? Mūsu EGL1 cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

