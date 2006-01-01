EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par EDEXA BLOCKCHAIN (EDX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) informācija

edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://edexa.network/
Tehniskais dokuments:
https://edexa.network/documents/Whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://polygonscan.com/address/0xC114678C6e4654d041B2006C90f08478b444c4E2

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 2.50B
$ 2.50B$ 2.50B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 201.04M
$ 201.04M$ 201.04M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.10582
$ 0.10582$ 0.10582
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.003159490790773429
$ 0.003159490790773429$ 0.003159490790773429
Pašreizējā cena:
$ 0.020104
$ 0.020104$ 0.020104

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais EDX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu EDX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti EDX tokenomiku, uzzini EDX tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties EDX

Vēlies iekļaut EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas EDX iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) cenas vēsture

EDX cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

EDX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas EDX? Mūsu EDX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.