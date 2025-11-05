BiržaDEX+
Reāllaika Edwin cena šodien ir 0.000774 USD. Seko līdzi reāllaika EDWIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati EDWIN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par EDWIN

EDWIN Cenas informācija

Kas ir EDWIN

EDWIN Tehniskais dokuments

EDWIN Oficiālā tīmekļa vietne

EDWIN Tokenomika

EDWIN Cenas prognoze

EDWIN Vēsture

EDWIN iegādes rokasgrāmata

EDWIN uz bezseguma valūtu konvertētājs

EDWIN Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Edwin logotips

Edwin kurss(EDWIN)

1 EDWIN uz USD reāllaika cena:

$0.000774
-4.91%1D
USD
Edwin (EDWIN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:36:53 (UTC+8)

Edwin (EDWIN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.000774
24h zemākā
$ 0.000815
24h augstākā

$ 0.000774
$ 0.000815
$ 0.01385086645919871
$ 0.000137537924593378
-3.25%

-4.91%

-31.14%

-31.14%

Edwin (EDWIN) reāllaika cena ir $ 0.000774. Pēdējo 24 stundu laikā EDWIN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.000774 līdz augstākajai $ 0.000815, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. EDWIN visu laiku augstākā cena ir $ 0.01385086645919871, savukārt zemākā - $ 0.000137537924593378.

Īstermiņa veiktspējas ziņā EDWIN ir mainījies par -3.25% pēdējā stundā, par -4.91% pēdējo 24 stundu laikā un par -31.14% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Edwin (EDWIN) tirgus informācija

No.2243

$ 774.00K
$ 20.89K
$ 774.00K
1.00B
1,000,000,000
SOL

Pašreizējais Edwin tirgus maksimums ir $ 774.00K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 20.89K. EDWIN apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 774.00K.

Edwin (EDWIN) cenas vēsture USD

Seko Edwin cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00003997-4.91%
30 dienas$ -0.002455-76.03%
60 dienas$ -0.003229-80.67%
90 dienas$ -0.003273-80.88%
Edwin Cenas izmaiņas šodien

Šodien EDWIN cena mainījās par $ -0.00003997 (-4.91%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Edwin 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.002455 (-76.03%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Edwin 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, EDWIN piedzīvoja izmaiņas $ -0.003229 (-80.67%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Edwin 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.003273 (-80.88%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Edwin (EDWIN) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Edwin cenas vēstures lapu.

Kas ir Edwin (EDWIN)?

Edwin connects your favorite AI assistants directly to DeFi protocols. By providing a secure bridge and handling blockchain operations invisibly, Edwin allows ChatGPT, Claude, and other AI interfaces to manage your investments, giving you access to tomorrow's trading interface.

Edwin ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Edwin ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt EDWIN steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Edwin mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Edwin pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Edwin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Edwin (EDWIN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Edwin (EDWIN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Edwin prognozes.

Apskati Edwin cenas prognozi!

Edwin (EDWIN) tokenomika

Edwin (EDWIN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par EDWIN tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Edwin (EDWIN)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Edwin? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Edwin MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

EDWIN uz vietējām valūtām

Edwin resurss

Dziļākai izpratnei par Edwin, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Edwin vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Edwin

Kāda ir Edwin (EDWIN) vērtība šodien?
Reāllaika EDWIN cena USD ir 0.000774 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā EDWIN uz USD cena?
Pašreizējā EDWIN uz USD cena ir $ 0.000774. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Edwin tirgus maksimums?
EDWIN tirgus maksimums ir $ 774.00K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir EDWIN apjoms apgrozībā?
EDWIN apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija EDWIN vēsturiski augstākā cena?
EDWIN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01385086645919871 USD apmērā.
Kāda bija EDWIN vēsturiski zemākā cena?
EDWIN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000137537924593378 USD.
Kāds ir EDWIN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu EDWIN tirdzniecības apjoms ir $ 20.89K USD.
Vai EDWIN šogad kāps augstāk?
EDWIN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati EDWIN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:36:53 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

