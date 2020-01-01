EDU Coin (EDU) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par EDU Coin (EDU), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

EDU Coin (EDU) informācija

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.opencampus.xyz/
Tehniskais dokuments:
https://open-campus.gitbook.io/open-campus-protocol-whitepaper/
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639

EDU Coin (EDU) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos EDU Coin (EDU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 77.73M
$ 77.73M$ 77.73M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 582.70M
$ 582.70M$ 582.70M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 133.40M
$ 133.40M$ 133.40M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.54
$ 1.54$ 1.54
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.09420856728557322
$ 0.09420856728557322$ 0.09420856728557322
Pašreizējā cena:
$ 0.1334
$ 0.1334$ 0.1334

EDU Coin (EDU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

EDU Coin (EDU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais EDU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu EDU tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti EDU tokenomiku, uzzini EDU tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties EDU

Vēlies iekļaut EDU Coin (EDU) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas EDU iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

EDU Coin (EDU) cenas vēsture

EDU cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

EDU cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas EDU? Mūsu EDU cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.