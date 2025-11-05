BiržaDEX+
Reāllaika Echo cena šodien ir 0.02625 USD. Seko līdzi reāllaika ECHO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ECHO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ECHO

ECHO Cenas informācija

Kas ir ECHO

ECHO Tehniskais dokuments

ECHO Oficiālā tīmekļa vietne

ECHO Tokenomika

ECHO Cenas prognoze

ECHO Vēsture

ECHO iegādes rokasgrāmata

ECHO uz bezseguma valūtu konvertētājs

ECHO Tūlītējie darījumi

ECHO USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Echo logotips

Echo kurss(ECHO)

1 ECHO uz USD reāllaika cena:

$0.02625
-4.85%1D
USD
Echo (ECHO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:36:45 (UTC+8)

Echo (ECHO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02581
24h zemākā
$ 0.02803
24h augstākā

$ 0.02581
$ 0.02803
--
--
-1.25%

-4.85%

-16.72%

-16.72%

Echo (ECHO) reāllaika cena ir $ 0.02625. Pēdējo 24 stundu laikā ECHO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02581 līdz augstākajai $ 0.02803, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ECHO visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ECHO ir mainījies par -1.25% pēdējā stundā, par -4.85% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.72% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Echo (ECHO) tirgus informācija

--
----

$ 56.90K
$ 26.25M
--
1,000,000,000
APTOS

Pašreizējais Echo tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 56.90K. ECHO apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 26.25M.

Echo (ECHO) cenas vēsture USD

Seko Echo cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.001338-4.85%
30 dienas$ -0.01394-34.69%
60 dienas$ -0.00182-6.49%
90 dienas$ +0.00487+22.77%
Echo Cenas izmaiņas šodien

Šodien ECHO cena mainījās par $ -0.001338 (-4.85%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Echo 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.01394 (-34.69%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Echo 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ECHO piedzīvoja izmaiņas $ -0.00182 (-6.49%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Echo 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.00487 (+22.77%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Echo (ECHO) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Echo cenas vēstures lapu.

Kas ir Echo (ECHO)?

Echo is a Bitcoin liquidity aggregation and yield infrastructure layer designed to address the fragmentation of BTC liquidity across various forms (such as native BTC, BTC LSTs, and wrapped BTC). It simplifies BTC integration into DeFi while maximizing yield through innovative yield solutions.

Echo ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Echo ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ECHO steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Echo mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Echo pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Echo cenas prognoze (USD)

Kāda būs Echo (ECHO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Echo (ECHO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Echo prognozes.

Apskati Echo cenas prognozi!

Echo (ECHO) tokenomika

Echo (ECHO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ECHO tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Echo (ECHO)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Echo? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Echo MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ECHO uz vietējām valūtām

1 Echo(ECHO) uz VND
Echo resurss

Dziļākai izpratnei par Echo, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Echo vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Echo

Kāda ir Echo (ECHO) vērtība šodien?
Reāllaika ECHO cena USD ir 0.02625 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ECHO uz USD cena?
Pašreizējā ECHO uz USD cena ir $ 0.02625. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Echo tirgus maksimums?
ECHO tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ECHO apjoms apgrozībā?
ECHO apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija ECHO vēsturiski augstākā cena?
ECHO sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija ECHO vēsturiski zemākā cena?
ECHO sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir ECHO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ECHO tirdzniecības apjoms ir $ 56.90K USD.
Vai ECHO šogad kāps augstāk?
ECHO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ECHO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:36:45 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

ECHO uz USD kalkulators

Summa

1 ECHO = 0.02625 USD

Tirgot ECHO

ECHO/USDT
$0.02625
-4.92%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

