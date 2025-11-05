BiržaDEX+
Reāllaika Daystarter cena šodien ir 0.12598 USD. Seko līdzi reāllaika DST uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DST cenas tendenci MEXC.

Daystarter logotips

Daystarter kurss(DST)

1 DST uz USD reāllaika cena:

$0.12597
-0.60%1D
USD
Daystarter (DST) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:36:09 (UTC+8)

Daystarter (DST) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.1253
24h zemākā
$ 0.13035
24h augstākā

$ 0.1253
$ 0.13035
$ 9.000678643817682
$ 0.000580213942630201
-0.46%

-0.60%

-10.56%

-10.56%

Daystarter (DST) reāllaika cena ir $ 0.12598. Pēdējo 24 stundu laikā DST tika tirgots robežās no zemākās $ 0.1253 līdz augstākajai $ 0.13035, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DST visu laiku augstākā cena ir $ 9.000678643817682, savukārt zemākā - $ 0.000580213942630201.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DST ir mainījies par -0.46% pēdējā stundā, par -0.60% pēdējo 24 stundu laikā un par -10.56% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Daystarter (DST) tirgus informācija

No.3911

--
$ 65.81K
$ 125.98M
--
1,000,000,000
ETH

Pašreizējais Daystarter tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 65.81K. DST apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 125.98M.

Daystarter (DST) cenas vēsture USD

Seko Daystarter cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0007604-0.60%
30 dienas$ -0.02098-14.28%
60 dienas$ -0.01556-11.00%
90 dienas$ -0.01789-12.44%
Daystarter Cenas izmaiņas šodien

Šodien DST cena mainījās par $ -0.0007604 (-0.60%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Daystarter 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.02098 (-14.28%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Daystarter 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, DST piedzīvoja izmaiņas $ -0.01556 (-11.00%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Daystarter 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.01789 (-12.44%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Daystarter (DST) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Daystarter cenas vēstures lapu.

Kas ir Daystarter (DST)?

DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.

Daystarter ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Daystarter ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt DST steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Daystarter mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Daystarter pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Daystarter cenas prognoze (USD)

Kāda būs Daystarter (DST) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Daystarter (DST) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Daystarter prognozes.

Apskati Daystarter cenas prognozi!

Daystarter (DST) tokenomika

Daystarter (DST) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DST tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Daystarter (DST)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Daystarter? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Daystarter MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

DST uz vietējām valūtām

1 Daystarter(DST) uz VND
3,315.1637
1 Daystarter(DST) uz AUD
A$0.1940092
1 Daystarter(DST) uz GBP
0.0957448
1 Daystarter(DST) uz EUR
0.1096026
1 Daystarter(DST) uz USD
$0.12598
1 Daystarter(DST) uz MYR
RM0.5278562
1 Daystarter(DST) uz TRY
5.2999786
1 Daystarter(DST) uz JPY
¥19.27494
1 Daystarter(DST) uz ARS
ARS$183.6435656
1 Daystarter(DST) uz RUB
10.2031202
1 Daystarter(DST) uz INR
11.1782054
1 Daystarter(DST) uz IDR
Rp2,099.6658268
1 Daystarter(DST) uz PHP
7.388727
1 Daystarter(DST) uz EGP
￡E.5.9601138
1 Daystarter(DST) uz BRL
R$0.680292
1 Daystarter(DST) uz CAD
C$0.1776318
1 Daystarter(DST) uz BDT
15.356962
1 Daystarter(DST) uz NGN
181.78914
1 Daystarter(DST) uz COP
$486.40878
1 Daystarter(DST) uz ZAR
R.2.2096892
1 Daystarter(DST) uz UAH
5.3012384
1 Daystarter(DST) uz TZS
T.Sh.310.295039
1 Daystarter(DST) uz VES
Bs28.09354
1 Daystarter(DST) uz CLP
$119.17708
1 Daystarter(DST) uz PKR
Rs35.6170656
1 Daystarter(DST) uz KZT
66.026118
1 Daystarter(DST) uz THB
฿4.1044284
1 Daystarter(DST) uz TWD
NT$3.8953016
1 Daystarter(DST) uz AED
د.إ0.4623466
1 Daystarter(DST) uz CHF
Fr0.1020438
1 Daystarter(DST) uz HKD
HK$0.9788646
1 Daystarter(DST) uz AMD
֏48.193649
1 Daystarter(DST) uz MAD
.د.م1.1728738
1 Daystarter(DST) uz MXN
$2.3545662
1 Daystarter(DST) uz SAR
ريال0.472425
1 Daystarter(DST) uz ETB
Br19.2950968
1 Daystarter(DST) uz KES
KSh16.2816552
1 Daystarter(DST) uz JOD
د.أ0.08931982
1 Daystarter(DST) uz PLN
0.4673858
1 Daystarter(DST) uz RON
лв0.5568316
1 Daystarter(DST) uz SEK
kr1.2068884
1 Daystarter(DST) uz BGN
лв0.214166
1 Daystarter(DST) uz HUF
Ft42.6039164
1 Daystarter(DST) uz CZK
2.6758152
1 Daystarter(DST) uz KWD
د.ك0.03867586
1 Daystarter(DST) uz ILS
0.4106948
1 Daystarter(DST) uz BOB
Bs0.8705218
1 Daystarter(DST) uz AZN
0.214166
1 Daystarter(DST) uz TJS
SM1.1615356
1 Daystarter(DST) uz GEL
0.3426656
1 Daystarter(DST) uz AOA
Kz114.944152
1 Daystarter(DST) uz BHD
.د.ب0.04749446
1 Daystarter(DST) uz BMD
$0.12598
1 Daystarter(DST) uz DKK
kr0.81887
1 Daystarter(DST) uz HNL
L3.3157936
1 Daystarter(DST) uz MUR
5.782482
1 Daystarter(DST) uz NAD
$2.198351
1 Daystarter(DST) uz NOK
kr1.2875156
1 Daystarter(DST) uz NZD
$0.2217248
1 Daystarter(DST) uz PAB
B/.0.12598
1 Daystarter(DST) uz PGK
K0.5303758
1 Daystarter(DST) uz QAR
ر.ق0.4585672
1 Daystarter(DST) uz RSD
дин.12.8638178
1 Daystarter(DST) uz UZS
soʻm1,499.7616648
1 Daystarter(DST) uz ALL
L10.5961778
1 Daystarter(DST) uz ANG
ƒ0.2255042
1 Daystarter(DST) uz AWG
ƒ0.2255042
1 Daystarter(DST) uz BBD
$0.25196
1 Daystarter(DST) uz BAM
KM0.214166
1 Daystarter(DST) uz BIF
Fr371.51502
1 Daystarter(DST) uz BND
$0.163774
1 Daystarter(DST) uz BSD
$0.12598
1 Daystarter(DST) uz JMD
$20.2235694
1 Daystarter(DST) uz KHR
505.9432388
1 Daystarter(DST) uz KMF
Fr53.66748
1 Daystarter(DST) uz LAK
2,738.6955974
1 Daystarter(DST) uz LKR
රු38.3961844
1 Daystarter(DST) uz MDL
L2.1341012
1 Daystarter(DST) uz MGA
Ar570.0443824
1 Daystarter(DST) uz MOP
P1.00784
1 Daystarter(DST) uz MVR
1.940092
1 Daystarter(DST) uz MWK
MK218.335938
1 Daystarter(DST) uz MZN
MT8.056421
1 Daystarter(DST) uz NPR
रु17.8715228
1 Daystarter(DST) uz PYG
893.45016
1 Daystarter(DST) uz RWF
Fr183.04894
1 Daystarter(DST) uz SBD
$1.0368154
1 Daystarter(DST) uz SCR
1.7851366
1 Daystarter(DST) uz SRD
$4.85023
1 Daystarter(DST) uz SVC
$1.102325
1 Daystarter(DST) uz SZL
L2.1996108
1 Daystarter(DST) uz TMT
m0.4421898
1 Daystarter(DST) uz TND
د.ت0.37277482
1 Daystarter(DST) uz TTD
$0.8541444
1 Daystarter(DST) uz UGX
Sh438.91432
1 Daystarter(DST) uz XAF
Fr71.93458
1 Daystarter(DST) uz XCD
$0.340146
1 Daystarter(DST) uz XOF
Fr71.93458
1 Daystarter(DST) uz XPF
Fr12.97594
1 Daystarter(DST) uz BWP
P1.70073
1 Daystarter(DST) uz BZD
$0.2532198
1 Daystarter(DST) uz CVE
$12.0903006
1 Daystarter(DST) uz DJF
Fr22.29846
1 Daystarter(DST) uz DOP
$8.1055532
1 Daystarter(DST) uz DZD
د.ج16.4542478
1 Daystarter(DST) uz FJD
$0.2872344
1 Daystarter(DST) uz GNF
Fr1,095.3961
1 Daystarter(DST) uz GTQ
Q0.9650068
1 Daystarter(DST) uz GYD
$26.355016
1 Daystarter(DST) uz ISK
kr15.99946

Daystarter resurss

Dziļākai izpratnei par Daystarter, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Daystarter vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Daystarter

Kāda ir Daystarter (DST) vērtība šodien?
Reāllaika DST cena USD ir 0.12598 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DST uz USD cena?
Pašreizējā DST uz USD cena ir $ 0.12598. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Daystarter tirgus maksimums?
DST tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DST apjoms apgrozībā?
DST apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija DST vēsturiski augstākā cena?
DST sasniedza vēsturiski augstāko cenu 9.000678643817682 USD apmērā.
Kāda bija DST vēsturiski zemākā cena?
DST sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000580213942630201 USD.
Kāds ir DST tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DST tirdzniecības apjoms ir $ 65.81K USD.
Vai DST šogad kāps augstāk?
DST cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DST cenas prognozi dziļākai analīzei.
Daystarter (DST) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

DST uz USD kalkulators

Summa

DST
DST
USD
USD

1 DST = 0.12598 USD

Tirgot DST

DST/USDT
$0.12597
-0.60%

