Deepswap Protocol (DSP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Deepswap Protocol (DSP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Deepswap Protocol (DSP) informācija

DeepSwap is transforming institutional and high-net-worth decentralized trading with unmatched privacy and efficiency. With one-click, cross-chain liquidity and a developer-friendly, open-source toolkit, DeepSwap empowers you to trade smarter, safer, and at scale—while staying fully compliant.

Oficiālā tīmekļa vietne:
http://deep-swap.org/
Tehniskais dokuments:
https://wakeful-writer-533.notion.site/DeepSwap-Official-whitepaper-1bbaa5c5cd358003953ffb2c28dc0c0b
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xd3f32321f25c306e148f3ac90b6ac0fe25ff4941

Deepswap Protocol (DSP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Deepswap Protocol (DSP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
--
----
Kopējais apjoms:
--
----
Apjoms apgrozībā:
--
----
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
--
----
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00000000141
$ 0.00000000141
Visu laiku zemākā cena:
--
----
Pašreizējā cena:
$ 0.000000000603
$ 0.000000000603

Deepswap Protocol (DSP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Deepswap Protocol (DSP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DSP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DSP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DSP tokenomiku, uzzini DSP tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties DSP

Vēlies iekļaut Deepswap Protocol (DSP) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas DSP iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Deepswap Protocol (DSP) cenas vēsture

DSP cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

DSP cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DSP? Mūsu DSP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.