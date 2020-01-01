Doran (DRN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Doran (DRN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Doran (DRN) informācija

SHANHAI is the first 3D fantasy martial arts massively multiplayer online role-playing mobile game (MMORPG) based on blockchain technology, which combines traditional classic culture and future fantasy elements, and has multiple competitive modes such as single-player dungeons and guild battles. Doran (DRN) is the play-to-earn token in SHANHAI's "three-token economic model", allowing players free to earn.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://umcrypto.io/#/
Tehniskais dokuments:
https://um-shanhai.s3.amazonaws.com/Whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://scanuton.umcrypto.io/address/0xda34bDc898267493e4E8659df435E097c11f4Cb4

Doran (DRN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Doran (DRN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
--
----
Kopējais apjoms:
$ 50.00M
$ 50.00M$ 50.00M
Apjoms apgrozībā:
--
----
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 15.05M
$ 15.05M$ 15.05M
Visu laiku augstākā cena:
$ 14.98
$ 14.98$ 14.98
Visu laiku zemākā cena:
--
----
Pašreizējā cena:
$ 0.3011
$ 0.3011$ 0.3011

Doran (DRN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Doran (DRN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DRN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DRN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DRN tokenomiku, uzzini DRN tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.