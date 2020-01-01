Dreams Quest (DREAMS) tokenomika

Dreams Quest (DREAMS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Dreams Quest (DREAMS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Dreams Quest (DREAMS) informācija

Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://dreams.quest
Tehniskais dokuments:
https://dreamsquest.fandom.com
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x54523d5fb56803bac758e8b10b321748a77ae9e9

Dreams Quest (DREAMS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Dreams Quest (DREAMS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 487.22K
Kopējais apjoms:
$ 1.67B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.56B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.25M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00398
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.0003115
Dreams Quest (DREAMS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Dreams Quest (DREAMS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DREAMS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DREAMS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DREAMS tokenomiku, uzzini DREAMS tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.