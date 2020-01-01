DogeVerse (DOGEVERSE) tokenomika

DogeVerse (DOGEVERSE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par DogeVerse (DOGEVERSE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

DogeVerse (DOGEVERSE) informācija

Dogeverse is the first Doge Meme token built on a multichain network spanning Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche and Base. Welcome to an interconnected universe of doge lovers where community, rewards, and creative fun converge. Stake your $DOGEVERSE tokens on Ethereum to increase your holdings throughout meme season.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://thedogeverse.com/en
Tehniskais dokuments:
https://thedogeverse.com/assets/documents/whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x62f03b52c377fea3eb71d451a95ad86c818755d1

DogeVerse (DOGEVERSE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos DogeVerse (DOGEVERSE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 200.00B
$ 200.00B$ 200.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00017
$ 0.00017$ 0.00017
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000003988961628062
$ 0.000003988961628062$ 0.000003988961628062
Pašreizējā cena:
$ 0.00000591
$ 0.00000591$ 0.00000591

DogeVerse (DOGEVERSE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

DogeVerse (DOGEVERSE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DOGEVERSE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DOGEVERSE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DOGEVERSE tokenomiku, uzzini DOGEVERSE tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties DOGEVERSE

Vēlies iekļaut DogeVerse (DOGEVERSE) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas DOGEVERSE iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

DogeVerse (DOGEVERSE) cenas vēsture

DOGEVERSE cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

DOGEVERSE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DOGEVERSE? Mūsu DOGEVERSE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.