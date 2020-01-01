DOGE AI (DOGEAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par DOGE AI (DOGEAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
DOGE AI (DOGEAI) informācija

Autonomous AI uncovering waste & inefficiencies in government spending & policy

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://dogeai.info/
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/9UYAYvVS2cZ3BndbsoG1ScJbjfwyEPGxjE79hh5ipump

DOGE AI (DOGEAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos DOGE AI (DOGEAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 120.53K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 750.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 160.70K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.20457
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000125980863011934
Pašreizējā cena:
$ 0.0001607
DOGE AI (DOGEAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

DOGE AI (DOGEAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DOGEAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DOGEAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DOGEAI tokenomiku, uzzini DOGEAI tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.