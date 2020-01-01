Dimitra Token (DMTR) tokenomika

Dimitra Token (DMTR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Dimitra Token (DMTR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Dimitra Token (DMTR) informācija

Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://dimitra.io/
Tehniskais dokuments:
https://dimitra.io/token
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x51cB253744189f11241becb29BeDd3F1b5384fdB

Dimitra Token (DMTR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Dimitra Token (DMTR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 6.38M
$ 6.38M$ 6.38M
Kopējais apjoms:
$ 971.07M
$ 971.07M$ 971.07M
Apjoms apgrozībā:
$ 486.50M
$ 486.50M$ 486.50M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 13.12M
$ 13.12M$ 13.12M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.26
$ 0.26$ 0.26
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.002640306614176698
$ 0.002640306614176698$ 0.002640306614176698
Pašreizējā cena:
$ 0.01312
$ 0.01312$ 0.01312

Dimitra Token (DMTR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Dimitra Token (DMTR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DMTR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DMTR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DMTR tokenomiku, uzzini DMTR tokena reāllaika cenu!

Atruna

