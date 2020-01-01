Dmail Network (DMAIL) tokenomika

Dmail Network (DMAIL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Dmail Network (DMAIL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Dmail Network (DMAIL) informācija

Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://dmail.ai/
Tehniskais dokuments:
https://dmailnetwork.gitbook.io/dmail-network
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xcC6f1e1B87cfCbe9221808d2d85C501aab0B5192

Dmail Network (DMAIL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Dmail Network (DMAIL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.63M
$ 3.63M$ 3.63M
Kopējais apjoms:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 119.03M
$ 119.03M$ 119.03M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 6.10M
$ 6.10M$ 6.10M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.2467
$ 1.2467$ 1.2467
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.02580828910247339
$ 0.02580828910247339$ 0.02580828910247339
Pašreizējā cena:
$ 0.0305
$ 0.0305$ 0.0305

Dmail Network (DMAIL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Dmail Network (DMAIL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DMAIL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DMAIL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DMAIL tokenomiku, uzzini DMAIL tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties DMAIL

Vēlies iekļaut Dmail Network (DMAIL) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas DMAIL iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Dmail Network (DMAIL) cenas vēsture

DMAIL cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

DMAIL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DMAIL? Mūsu DMAIL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.