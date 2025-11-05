BiržaDEX+
Reāllaika DOWGE cena šodien ir 0.007735 USD. Seko līdzi reāllaika DJI6930 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DJI6930 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DJI6930

DJI6930 Cenas informācija

Kas ir DJI6930

DJI6930 Oficiālā tīmekļa vietne

DJI6930 Tokenomika

DJI6930 Cenas prognoze

DJI6930 Vēsture

DJI6930 iegādes rokasgrāmata

DJI6930 uz bezseguma valūtu konvertētājs

DJI6930 Tūlītējie darījumi

DOWGE logotips

DOWGE kurss(DJI6930)

1 DJI6930 uz USD reāllaika cena:

$0.007735
-18.70%1D
USD
DOWGE (DJI6930) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:34:53 (UTC+8)

DOWGE (DJI6930) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.007735
24h zemākā
$ 0.01039
24h augstākā

$ 0.007735
$ 0.01039
$ 0.08693921033884658
$ 0.000062434482660359
-8.14%

-18.70%

-34.45%

-34.45%

DOWGE (DJI6930) reāllaika cena ir $ 0.007735. Pēdējo 24 stundu laikā DJI6930 tika tirgots robežās no zemākās $ 0.007735 līdz augstākajai $ 0.01039, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DJI6930 visu laiku augstākā cena ir $ 0.08693921033884658, savukārt zemākā - $ 0.000062434482660359.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DJI6930 ir mainījies par -8.14% pēdējā stundā, par -18.70% pēdējo 24 stundu laikā un par -34.45% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DOWGE (DJI6930) tirgus informācija

No.1113

$ 7.73M
$ 67.86K
$ 7.73M
999.98M
999,978,625
999,978,625
100.00%

SOL

Pašreizējais DOWGE tirgus maksimums ir $ 7.73M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 67.86K. DJI6930 apjoms apgrozībā ir 999.98M ar kopējo apjomu 999978625. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.73M.

DOWGE (DJI6930) cenas vēsture USD

Seko DOWGE cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00177915-18.70%
30 dienas$ -0.012726-62.20%
60 dienas$ -0.002184-22.02%
90 dienas$ -0.039815-83.74%
DOWGE Cenas izmaiņas šodien

Šodien DJI6930 cena mainījās par $ -0.00177915 (-18.70%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

DOWGE 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.012726 (-62.20%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

DOWGE 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, DJI6930 piedzīvoja izmaiņas $ -0.002184 (-22.02%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

DOWGE 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.039815 (-83.74%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu DOWGE (DJI6930) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati DOWGE cenas vēstures lapu.

Kas ir DOWGE (DJI6930)?

$DJI6930 | Flip the Dow. Enter the era of Dowge. The index of the people.

DOWGE ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu DOWGE ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt DJI6930 steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par DOWGE mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu DOWGE pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

DOWGE cenas prognoze (USD)

Kāda būs DOWGE (DJI6930) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DOWGE (DJI6930) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DOWGE prognozes.

Apskati DOWGE cenas prognozi!

DOWGE (DJI6930) tokenomika

DOWGE (DJI6930) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DJI6930 tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties DOWGE (DJI6930)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties DOWGE? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties DOWGE MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

DJI6930 uz vietējām valūtām

1 DOWGE(DJI6930) uz VND
203.546525
1 DOWGE(DJI6930) uz AUD
A$0.0119119
1 DOWGE(DJI6930) uz GBP
0.0058786
1 DOWGE(DJI6930) uz EUR
0.00672945
1 DOWGE(DJI6930) uz USD
$0.007735
1 DOWGE(DJI6930) uz MYR
RM0.03240965
1 DOWGE(DJI6930) uz TRY
0.32556615
1 DOWGE(DJI6930) uz JPY
¥1.183455
1 DOWGE(DJI6930) uz ARS
ARS$11.2754642
1 DOWGE(DJI6930) uz RUB
0.62645765
1 DOWGE(DJI6930) uz INR
0.68632655
1 DOWGE(DJI6930) uz IDR
Rp128.9166151
1 DOWGE(DJI6930) uz PHP
0.45365775
1 DOWGE(DJI6930) uz EGP
￡E.0.36594285
1 DOWGE(DJI6930) uz BRL
R$0.041769
1 DOWGE(DJI6930) uz CAD
C$0.01090635
1 DOWGE(DJI6930) uz BDT
0.9428965
1 DOWGE(DJI6930) uz NGN
11.161605
1 DOWGE(DJI6930) uz COP
$29.864835
1 DOWGE(DJI6930) uz ZAR
R.0.1356719
1 DOWGE(DJI6930) uz UAH
0.3254888
1 DOWGE(DJI6930) uz TZS
T.Sh.19.05169175
1 DOWGE(DJI6930) uz VES
Bs1.724905
1 DOWGE(DJI6930) uz CLP
$7.31731
1 DOWGE(DJI6930) uz PKR
Rs2.1868392
1 DOWGE(DJI6930) uz KZT
4.0539135
1 DOWGE(DJI6930) uz THB
฿0.25223835
1 DOWGE(DJI6930) uz TWD
NT$0.2391662
1 DOWGE(DJI6930) uz AED
د.إ0.02838745
1 DOWGE(DJI6930) uz CHF
Fr0.00626535
1 DOWGE(DJI6930) uz HKD
HK$0.06010095
1 DOWGE(DJI6930) uz AMD
֏2.95902425
1 DOWGE(DJI6930) uz MAD
.د.م0.07201285
1 DOWGE(DJI6930) uz MXN
$0.1443351
1 DOWGE(DJI6930) uz SAR
ريال0.02900625
1 DOWGE(DJI6930) uz ETB
Br1.1846926
1 DOWGE(DJI6930) uz KES
KSh0.9996714
1 DOWGE(DJI6930) uz JOD
د.أ0.005484115
1 DOWGE(DJI6930) uz PLN
0.02869685
1 DOWGE(DJI6930) uz RON
лв0.03426605
1 DOWGE(DJI6930) uz SEK
kr0.07417865
1 DOWGE(DJI6930) uz BGN
лв0.0131495
1 DOWGE(DJI6930) uz HUF
Ft2.61667315
1 DOWGE(DJI6930) uz CZK
0.16436875
1 DOWGE(DJI6930) uz KWD
د.ك0.002374645
1 DOWGE(DJI6930) uz ILS
0.0252161
1 DOWGE(DJI6930) uz BOB
Bs0.05344885
1 DOWGE(DJI6930) uz AZN
0.0131495
1 DOWGE(DJI6930) uz TJS
SM0.0713167
1 DOWGE(DJI6930) uz GEL
0.0210392
1 DOWGE(DJI6930) uz AOA
Kz7.057414
1 DOWGE(DJI6930) uz BHD
.د.ب0.002916095
1 DOWGE(DJI6930) uz BMD
$0.007735
1 DOWGE(DJI6930) uz DKK
kr0.0502775
1 DOWGE(DJI6930) uz HNL
L0.2035852
1 DOWGE(DJI6930) uz MUR
0.3550365
1 DOWGE(DJI6930) uz NAD
$0.13497575
1 DOWGE(DJI6930) uz NOK
kr0.0790517
1 DOWGE(DJI6930) uz NZD
$0.01369095
1 DOWGE(DJI6930) uz PAB
B/.0.007735
1 DOWGE(DJI6930) uz PGK
K0.03256435
1 DOWGE(DJI6930) uz QAR
ر.ق0.0281554
1 DOWGE(DJI6930) uz RSD
дин.0.78982085
1 DOWGE(DJI6930) uz UZS
soʻm92.0833186
1 DOWGE(DJI6930) uz ALL
L0.65059085
1 DOWGE(DJI6930) uz ANG
ƒ0.01384565
1 DOWGE(DJI6930) uz AWG
ƒ0.01384565
1 DOWGE(DJI6930) uz BBD
$0.01547
1 DOWGE(DJI6930) uz BAM
KM0.0131495
1 DOWGE(DJI6930) uz BIF
Fr22.810515
1 DOWGE(DJI6930) uz BND
$0.0100555
1 DOWGE(DJI6930) uz BSD
$0.007735
1 DOWGE(DJI6930) uz JMD
$1.24169955
1 DOWGE(DJI6930) uz KHR
31.0642241
1 DOWGE(DJI6930) uz KMF
Fr3.29511
1 DOWGE(DJI6930) uz LAK
168.15217055
1 DOWGE(DJI6930) uz LKR
රු2.3574733
1 DOWGE(DJI6930) uz MDL
L0.1310309
1 DOWGE(DJI6930) uz MGA
Ar34.9999468
1 DOWGE(DJI6930) uz MOP
P0.06188
1 DOWGE(DJI6930) uz MVR
0.119119
1 DOWGE(DJI6930) uz MWK
MK13.4055285
1 DOWGE(DJI6930) uz MZN
MT0.49465325
1 DOWGE(DJI6930) uz NPR
रु1.0972871
1 DOWGE(DJI6930) uz PYG
54.85662
1 DOWGE(DJI6930) uz RWF
Fr11.238955
1 DOWGE(DJI6930) uz SBD
$0.06365905
1 DOWGE(DJI6930) uz SCR
0.10960495
1 DOWGE(DJI6930) uz SRD
$0.2977975
1 DOWGE(DJI6930) uz SVC
$0.06768125
1 DOWGE(DJI6930) uz SZL
L0.1350531
1 DOWGE(DJI6930) uz TMT
m0.02714985
1 DOWGE(DJI6930) uz TND
د.ت0.022887865
1 DOWGE(DJI6930) uz TTD
$0.0524433
1 DOWGE(DJI6930) uz UGX
Sh26.94874
1 DOWGE(DJI6930) uz XAF
Fr4.416685
1 DOWGE(DJI6930) uz XCD
$0.0208845
1 DOWGE(DJI6930) uz XOF
Fr4.416685
1 DOWGE(DJI6930) uz XPF
Fr0.796705
1 DOWGE(DJI6930) uz BWP
P0.1044225
1 DOWGE(DJI6930) uz BZD
$0.01554735
1 DOWGE(DJI6930) uz CVE
$0.74232795
1 DOWGE(DJI6930) uz DJF
Fr1.369095
1 DOWGE(DJI6930) uz DOP
$0.4976699
1 DOWGE(DJI6930) uz DZD
د.ج1.01026835
1 DOWGE(DJI6930) uz FJD
$0.0176358
1 DOWGE(DJI6930) uz GNF
Fr67.255825
1 DOWGE(DJI6930) uz GTQ
Q0.0592501
1 DOWGE(DJI6930) uz GYD
$1.618162
1 DOWGE(DJI6930) uz ISK
kr0.982345

DOWGE resurss

Dziļākai izpratnei par DOWGE, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā DOWGE vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par DOWGE

Kāda ir DOWGE (DJI6930) vērtība šodien?
Reāllaika DJI6930 cena USD ir 0.007735 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DJI6930 uz USD cena?
Pašreizējā DJI6930 uz USD cena ir $ 0.007735. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DOWGE tirgus maksimums?
DJI6930 tirgus maksimums ir $ 7.73M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DJI6930 apjoms apgrozībā?
DJI6930 apjoms apgrozībā ir 999.98M USD.
Kāda bija DJI6930 vēsturiski augstākā cena?
DJI6930 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.08693921033884658 USD apmērā.
Kāda bija DJI6930 vēsturiski zemākā cena?
DJI6930 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000062434482660359 USD.
Kāds ir DJI6930 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DJI6930 tirdzniecības apjoms ir $ 67.86K USD.
Vai DJI6930 šogad kāps augstāk?
DJI6930 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DJI6930 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:34:53 (UTC+8)

DOWGE (DJI6930) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

