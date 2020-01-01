Dione Protocol (DIONE) tokenomika
Dione is the native token for the Dione Protocol; an ecosystem with the goal of improving the ease of the purchase of Decentralized tokens for the general public. Dione puts major focus on the development of bridging the gap between real world issues and the DeFi space - creating a system powered by renewable energy. Combining convenience and a safer decentralized future both have the common denominator of people. Dione Protocol puts people first, by first building a strong community to come along into a powerful decentralized future.
Dione Protocol (DIONE) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Dione Protocol (DIONE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Dione Protocol (DIONE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Dione Protocol (DIONE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais DIONE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu DIONE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti DIONE tokenomiku, uzzini DIONE tokena reāllaika cenu!
Dione Protocol (DIONE) cenas vēsture
DIONE cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.
DIONE cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DIONE? Mūsu DIONE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.
