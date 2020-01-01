Dohrnii (DHN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Dohrnii (DHN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Dohrnii (DHN) informācija

Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://dohrnii.io/
Tehniskais dokuments:
https://dohrnii.io/files/dohrnii-whitepaper-0.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x32462ba310e447ef34ff0d15bce8613aa8c4a244

Dohrnii (DHN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Dohrnii (DHN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 53.12M
Kopējais apjoms:
$ 372.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 17.08M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.16B
Visu laiku augstākā cena:
$ 60
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 3.111
Dohrnii (DHN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Dohrnii (DHN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DHN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DHN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DHN tokenomiku, uzzini DHN tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.