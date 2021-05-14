DFYN Token (DFYN) tokenomika

DFYN Token (DFYN) informācija

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://dfyn.network/
Tehniskais dokuments:
https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023

DFYN Token (DFYN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos DFYN Token (DFYN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 528.18K
Kopējais apjoms:
$ 198.28M
Apjoms apgrozībā:
$ 171.88M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 768.25K
Visu laiku augstākā cena:
$ 8.5005
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.002747020679671152
Pašreizējā cena:
$ 0.003073
DFYN Token (DFYN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

DFYN Token (DFYN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DFYN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DFYN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DFYN tokenomiku, uzzini DFYN tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties DFYN

Vēlies iekļaut DFYN Token (DFYN) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas DFYN iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

DFYN Token (DFYN) cenas vēsture

DFYN cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

DFYN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DFYN? Mūsu DFYN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.