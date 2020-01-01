dForce (DF) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par dForce (DF), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

dForce (DF) informācija

dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://dforce.network/
Tehniskais dokuments:
https://github.com/dforce-network/documents/blob/master/white_papers/en/dForce_Whitepaper_V1.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x431ad2ff6a9c365805ebad47ee021148d6f7dbe0

Lasi svarīgākos dForce (DF) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 28.88M
Kopējais apjoms:
$ 999.93M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.93M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 28.88M
Visu laiku augstākā cena:
$ 2
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.020866556666731793
Pašreizējā cena:
$ 0.02888
dForce (DF) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

dForce (DF) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DF tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DF tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DF tokenomiku, uzzini DF tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.