DEXE (DEXE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par DEXE (DEXE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

DEXE (DEXE) informācija

Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://dexe.network/
Tehniskais dokuments:
https://whitepaper.dexe.network/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xde4EE8057785A7e8e800Db58F9784845A5C2Cbd6

DEXE (DEXE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos DEXE (DEXE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 577.59M
Kopējais apjoms:
$ 96.50M
Apjoms apgrozībā:
$ 83.73M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 665.69M
Visu laiku augstākā cena:
$ 33.732
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.65351413
Pašreizējā cena:
$ 6.898
DEXE (DEXE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

DEXE (DEXE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DEXE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DEXE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DEXE tokenomiku, uzzini DEXE tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties DEXE

Vēlies iekļaut DEXE (DEXE) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas DEXE iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

DEXE (DEXE) cenas vēsture

DEXE cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

DEXE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DEXE? Mūsu DEXE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

