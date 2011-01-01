DevvE (DEVVE) tokenomika

DevvE (DEVVE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par DevvE (DEVVE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
DevvE (DEVVE) informācija

DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.

https://www.devve.io/
https://assets-global.website-files.com/6509e01d2c57f1be928c4ad1/657734916a8fe48f1b8039cd_DevvE%20Whitepaper%20Dec%2011%20-%2023.pdf
https://etherscan.io/token/0x8248270620aa532e4d64316017be5e873e37cc09

DevvE (DEVVE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos DevvE (DEVVE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 47.88M
$ 47.88M$ 47.88M
Kopējais apjoms:
$ 120.00M
$ 120.00M$ 120.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 93.63M
$ 93.63M$ 93.63M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 153.42M
$ 153.42M$ 153.42M
Visu laiku augstākā cena:
$ 2.48
$ 2.48$ 2.48
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.1363905146686964
$ 0.1363905146686964$ 0.1363905146686964
Pašreizējā cena:
$ 0.5114
$ 0.5114$ 0.5114

DevvE (DEVVE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

DevvE (DEVVE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DEVVE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DEVVE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DEVVE tokenomiku, uzzini DEVVE tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties DEVVE

Vēlies iekļaut DevvE (DEVVE) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas DEVVE iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

DevvE (DEVVE) cenas vēsture

DEVVE cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

DEVVE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DEVVE? Mūsu DEVVE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.