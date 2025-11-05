BiržaDEX+
Reāllaika Delusional Coin cena šodien ir 0.00010677 USD. Seko līdzi reāllaika DELULU uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DELULU cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DELULU

DELULU Cenas informācija

Kas ir DELULU

DELULU Tokenomika

DELULU Cenas prognoze

DELULU Vēsture

DELULU iegādes rokasgrāmata

DELULU uz bezseguma valūtu konvertētājs

DELULU Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Delusional Coin logotips

Delusional Coin kurss(DELULU)

1 DELULU uz USD reāllaika cena:

$0.00010675
-0.78%1D
USD
Delusional Coin (DELULU) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:34:32 (UTC+8)

Delusional Coin (DELULU) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0001051
24h zemākā
$ 0.00010941
24h augstākā

$ 0.0001051
$ 0.00010941
--
--
+1.41%

-0.77%

-0.62%

-0.62%

Delusional Coin (DELULU) reāllaika cena ir $ 0.00010677. Pēdējo 24 stundu laikā DELULU tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0001051 līdz augstākajai $ 0.00010941, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DELULU visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DELULU ir mainījies par +1.41% pēdējā stundā, par -0.77% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.62% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Delusional Coin (DELULU) tirgus informācija

--
$ 54.29K
$ 0.00
--
--
SOL

Pašreizējais Delusional Coin tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 54.29K. DELULU apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

Delusional Coin (DELULU) cenas vēsture USD

Seko Delusional Coin cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0000008392-0.77%
30 dienas$ -0.00004513-29.72%
60 dienas$ +0.00000067+0.63%
90 dienas$ -0.00021923-67.25%
Delusional Coin Cenas izmaiņas šodien

Šodien DELULU cena mainījās par $ -0.0000008392 (-0.77%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Delusional Coin 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00004513 (-29.72%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Delusional Coin 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, DELULU piedzīvoja izmaiņas $ +0.00000067 (+0.63%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Delusional Coin 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.00021923 (-67.25%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Delusional Coin (DELULU) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Delusional Coin cenas vēstures lapu.

Kas ir Delusional Coin (DELULU)?

"DELULU" comes from "delusional," meaning a devoted, dreamy belief. It urges holders to embrace hype, fantasy, and FOMO, thriving on social buzz and viral culture. Its mantra: "No belief, no gains—dare to dream, dare to pay," reflecting meme-driven conviction.

Delusional Coin ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Delusional Coin ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt DELULU steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Delusional Coin mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Delusional Coin pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Delusional Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Delusional Coin (DELULU) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Delusional Coin (DELULU) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Delusional Coin prognozes.

Apskati Delusional Coin cenas prognozi!

Delusional Coin (DELULU) tokenomika

Delusional Coin (DELULU) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DELULU tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Delusional Coin (DELULU)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Delusional Coin? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Delusional Coin MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

DELULU uz vietējām valūtām

1 Delusional Coin(DELULU) uz VND
2.80965255
1 Delusional Coin(DELULU) uz AUD
A$0.0001644258
1 Delusional Coin(DELULU) uz GBP
0.0000811452
1 Delusional Coin(DELULU) uz EUR
0.0000928899
1 Delusional Coin(DELULU) uz USD
$0.00010677
1 Delusional Coin(DELULU) uz MYR
RM0.0004473663
1 Delusional Coin(DELULU) uz TRY
0.0044939493
1 Delusional Coin(DELULU) uz JPY
¥0.01633581
1 Delusional Coin(DELULU) uz ARS
ARS$0.1556407644
1 Delusional Coin(DELULU) uz RUB
0.0086473023
1 Delusional Coin(DELULU) uz INR
0.0094737021
1 Delusional Coin(DELULU) uz IDR
Rp1.7794992882
1 Delusional Coin(DELULU) uz PHP
0.0062609928
1 Delusional Coin(DELULU) uz EGP
￡E.0.0050512887
1 Delusional Coin(DELULU) uz BRL
R$0.000576558
1 Delusional Coin(DELULU) uz CAD
C$0.0001505457
1 Delusional Coin(DELULU) uz BDT
0.013015263
1 Delusional Coin(DELULU) uz NGN
0.1534050006
1 Delusional Coin(DELULU) uz COP
$0.41223897
1 Delusional Coin(DELULU) uz ZAR
R.0.0018727458
1 Delusional Coin(DELULU) uz UAH
0.0044928816
1 Delusional Coin(DELULU) uz TZS
T.Sh.0.2629798485
1 Delusional Coin(DELULU) uz VES
Bs0.02380971
1 Delusional Coin(DELULU) uz CLP
$0.10100442
1 Delusional Coin(DELULU) uz PKR
Rs0.0301860144
1 Delusional Coin(DELULU) uz KZT
0.055958157
1 Delusional Coin(DELULU) uz THB
฿0.0034817697
1 Delusional Coin(DELULU) uz TWD
NT$0.0033013284
1 Delusional Coin(DELULU) uz AED
د.إ0.0003918459
1 Delusional Coin(DELULU) uz CHF
Fr0.0000864837
1 Delusional Coin(DELULU) uz HKD
HK$0.0008296029
1 Delusional Coin(DELULU) uz AMD
֏0.0408448635
1 Delusional Coin(DELULU) uz MAD
.د.م0.0009940287
1 Delusional Coin(DELULU) uz MXN
$0.0019923282
1 Delusional Coin(DELULU) uz SAR
ريال0.0004003875
1 Delusional Coin(DELULU) uz ETB
Br0.0163528932
1 Delusional Coin(DELULU) uz KES
KSh0.0137989548
1 Delusional Coin(DELULU) uz JOD
د.أ0.00007569993
1 Delusional Coin(DELULU) uz PLN
0.0003961167
1 Delusional Coin(DELULU) uz RON
лв0.0004729911
1 Delusional Coin(DELULU) uz SEK
kr0.0010239243
1 Delusional Coin(DELULU) uz BGN
лв0.000181509
1 Delusional Coin(DELULU) uz HUF
Ft0.0361192233
1 Delusional Coin(DELULU) uz CZK
0.0022688625
1 Delusional Coin(DELULU) uz KWD
د.ك0.00003277839
1 Delusional Coin(DELULU) uz ILS
0.0003480702
1 Delusional Coin(DELULU) uz BOB
Bs0.0007377807
1 Delusional Coin(DELULU) uz AZN
0.000181509
1 Delusional Coin(DELULU) uz TJS
SM0.0009844194
1 Delusional Coin(DELULU) uz GEL
0.0002904144
1 Delusional Coin(DELULU) uz AOA
Kz0.097416948
1 Delusional Coin(DELULU) uz BHD
.د.ب0.00004025229
1 Delusional Coin(DELULU) uz BMD
$0.00010677
1 Delusional Coin(DELULU) uz DKK
kr0.000694005
1 Delusional Coin(DELULU) uz HNL
L0.0028101864
1 Delusional Coin(DELULU) uz MUR
0.004900743
1 Delusional Coin(DELULU) uz NAD
$0.0018631365
1 Delusional Coin(DELULU) uz NOK
kr0.0010911894
1 Delusional Coin(DELULU) uz NZD
$0.0001889829
1 Delusional Coin(DELULU) uz PAB
B/.0.00010677
1 Delusional Coin(DELULU) uz PGK
K0.0004495017
1 Delusional Coin(DELULU) uz QAR
ر.ق0.0003886428
1 Delusional Coin(DELULU) uz RSD
дин.0.0109022847
1 Delusional Coin(DELULU) uz UZS
soʻm1.2710712252
1 Delusional Coin(DELULU) uz ALL
L0.0089804247
1 Delusional Coin(DELULU) uz ANG
ƒ0.0001911183
1 Delusional Coin(DELULU) uz AWG
ƒ0.0001911183
1 Delusional Coin(DELULU) uz BBD
$0.00021354
1 Delusional Coin(DELULU) uz BAM
KM0.000181509
1 Delusional Coin(DELULU) uz BIF
Fr0.31486473
1 Delusional Coin(DELULU) uz BND
$0.000138801
1 Delusional Coin(DELULU) uz BSD
$0.00010677
1 Delusional Coin(DELULU) uz JMD
$0.0171397881
1 Delusional Coin(DELULU) uz KHR
0.4287947262
1 Delusional Coin(DELULU) uz KMF
Fr0.04548402
1 Delusional Coin(DELULU) uz LAK
2.3210869101
1 Delusional Coin(DELULU) uz LKR
රු0.0325413606
1 Delusional Coin(DELULU) uz MDL
L0.0018086838
1 Delusional Coin(DELULU) uz MGA
Ar0.4831214376
1 Delusional Coin(DELULU) uz MOP
P0.00085416
1 Delusional Coin(DELULU) uz MVR
0.001644258
1 Delusional Coin(DELULU) uz MWK
MK0.185043087
1 Delusional Coin(DELULU) uz MZN
MT0.0068279415
1 Delusional Coin(DELULU) uz NPR
रु0.0151463922
1 Delusional Coin(DELULU) uz PYG
0.75721284
1 Delusional Coin(DELULU) uz RWF
Fr0.15513681
1 Delusional Coin(DELULU) uz SBD
$0.0008787171
1 Delusional Coin(DELULU) uz SCR
0.0015129309
1 Delusional Coin(DELULU) uz SRD
$0.004110645
1 Delusional Coin(DELULU) uz SVC
$0.0009342375
1 Delusional Coin(DELULU) uz SZL
L0.0018642042
1 Delusional Coin(DELULU) uz TMT
m0.0003747627
1 Delusional Coin(DELULU) uz TND
د.ت0.00031593243
1 Delusional Coin(DELULU) uz TTD
$0.0007239006
1 Delusional Coin(DELULU) uz UGX
Sh0.37198668
1 Delusional Coin(DELULU) uz XAF
Fr0.06096567
1 Delusional Coin(DELULU) uz XCD
$0.000288279
1 Delusional Coin(DELULU) uz XOF
Fr0.06096567
1 Delusional Coin(DELULU) uz XPF
Fr0.01099731
1 Delusional Coin(DELULU) uz BWP
P0.001441395
1 Delusional Coin(DELULU) uz BZD
$0.0002146077
1 Delusional Coin(DELULU) uz CVE
$0.0102467169
1 Delusional Coin(DELULU) uz DJF
Fr0.01889829
1 Delusional Coin(DELULU) uz DOP
$0.0068695818
1 Delusional Coin(DELULU) uz DZD
د.ج0.0139452297
1 Delusional Coin(DELULU) uz FJD
$0.0002434356
1 Delusional Coin(DELULU) uz GNF
Fr0.92836515
1 Delusional Coin(DELULU) uz GTQ
Q0.0008178582
1 Delusional Coin(DELULU) uz GYD
$0.022336284
1 Delusional Coin(DELULU) uz ISK
kr0.01355979

Delusional Coin resurss

Dziļākai izpratnei par Delusional Coin, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Delusional Coin

Kāda ir Delusional Coin (DELULU) vērtība šodien?
Reāllaika DELULU cena USD ir 0.00010677 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DELULU uz USD cena?
Pašreizējā DELULU uz USD cena ir $ 0.00010677. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Delusional Coin tirgus maksimums?
DELULU tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DELULU apjoms apgrozībā?
DELULU apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija DELULU vēsturiski augstākā cena?
DELULU sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija DELULU vēsturiski zemākā cena?
DELULU sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir DELULU tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DELULU tirdzniecības apjoms ir $ 54.29K USD.
Vai DELULU šogad kāps augstāk?
DELULU cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DELULU cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:34:32 (UTC+8)

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

