Reāllaika Delabs Games cena šodien ir 0.005358 USD. Seko līdzi reāllaika DELABS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DELABS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DELABS

DELABS Cenas informācija

Kas ir DELABS

DELABS Tehniskais dokuments

DELABS Oficiālā tīmekļa vietne

DELABS Tokenomika

DELABS Cenas prognoze

DELABS Vēsture

DELABS iegādes rokasgrāmata

DELABS uz bezseguma valūtu konvertētājs

DELABS Tūlītējie darījumi

DELABS USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Delabs Games logotips

Delabs Games kurss(DELABS)

1 DELABS uz USD reāllaika cena:

$0.005358
$0.005358
-3.94%1D
USD
Delabs Games (DELABS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:34:25 (UTC+8)

Delabs Games (DELABS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.005282
$ 0.005282
24h zemākā
$ 0.005922
$ 0.005922
24h augstākā

$ 0.005282
$ 0.005282

$ 0.005922
$ 0.005922

$ 0.02049703623689548
$ 0.02049703623689548

$ 0.00598708962240504
$ 0.00598708962240504

-1.13%

-3.94%

-22.72%

-22.72%

Delabs Games (DELABS) reāllaika cena ir $ 0.005358. Pēdējo 24 stundu laikā DELABS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.005282 līdz augstākajai $ 0.005922, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DELABS visu laiku augstākā cena ir $ 0.02049703623689548, savukārt zemākā - $ 0.00598708962240504.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DELABS ir mainījies par -1.13% pēdējā stundā, par -3.94% pēdējo 24 stundu laikā un par -22.72% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Delabs Games (DELABS) tirgus informācija

No.1444

$ 4.02M
$ 4.02M

$ 55.66K
$ 55.66K

$ 16.07M
$ 16.07M

750.30M
750.30M

3,000,000,000
3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000

25.01%

BSC

Pašreizējais Delabs Games tirgus maksimums ir $ 4.02M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 55.66K. DELABS apjoms apgrozībā ir 750.30M ar kopējo apjomu 3000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 16.07M.

Delabs Games (DELABS) cenas vēsture USD

Seko Delabs Games cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00021976-3.94%
30 dienas$ -0.003034-36.16%
60 dienas$ -0.003517-39.63%
90 dienas$ -0.008422-61.12%
Delabs Games Cenas izmaiņas šodien

Šodien DELABS cena mainījās par $ -0.00021976 (-3.94%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Delabs Games 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.003034 (-36.16%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Delabs Games 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, DELABS piedzīvoja izmaiņas $ -0.003517 (-39.63%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Delabs Games 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.008422 (-61.12%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Delabs Games (DELABS) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Delabs Games cenas vēstures lapu.

Kas ir Delabs Games (DELABS)?

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Delabs Games ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Delabs Games ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt DELABS steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Delabs Games mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Delabs Games pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Delabs Games cenas prognoze (USD)

Kāda būs Delabs Games (DELABS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Delabs Games (DELABS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Delabs Games prognozes.

Apskati Delabs Games cenas prognozi!

Delabs Games (DELABS) tokenomika

Delabs Games (DELABS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DELABS tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Delabs Games (DELABS)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Delabs Games? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Delabs Games MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

DELABS uz vietējām valūtām

1 Delabs Games(DELABS) uz VND
140.99577
1 Delabs Games(DELABS) uz AUD
A$0.00825132
1 Delabs Games(DELABS) uz GBP
0.00407208
1 Delabs Games(DELABS) uz EUR
0.00466146
1 Delabs Games(DELABS) uz USD
$0.005358
1 Delabs Games(DELABS) uz MYR
RM0.02245002
1 Delabs Games(DELABS) uz TRY
0.22551822
1 Delabs Games(DELABS) uz JPY
¥0.819774
1 Delabs Games(DELABS) uz ARS
ARS$7.81046376
1 Delabs Games(DELABS) uz RUB
0.43394442
1 Delabs Games(DELABS) uz INR
0.47541534
1 Delabs Games(DELABS) uz IDR
Rp89.29996428
1 Delabs Games(DELABS) uz PHP
0.31419312
1 Delabs Games(DELABS) uz EGP
￡E.0.25348698
1 Delabs Games(DELABS) uz BRL
R$0.0289332
1 Delabs Games(DELABS) uz CAD
C$0.00755478
1 Delabs Games(DELABS) uz BDT
0.6531402
1 Delabs Games(DELABS) uz NGN
7.69826724
1 Delabs Games(DELABS) uz COP
$20.687238
1 Delabs Games(DELABS) uz ZAR
R.0.09397932
1 Delabs Games(DELABS) uz UAH
0.22546464
1 Delabs Games(DELABS) uz TZS
T.Sh.13.1970219
1 Delabs Games(DELABS) uz VES
Bs1.194834
1 Delabs Games(DELABS) uz CLP
$5.068668
1 Delabs Games(DELABS) uz PKR
Rs1.51481376
1 Delabs Games(DELABS) uz KZT
2.8081278
1 Delabs Games(DELABS) uz THB
฿0.17472438
1 Delabs Games(DELABS) uz TWD
NT$0.16566936
1 Delabs Games(DELABS) uz AED
د.إ0.01966386
1 Delabs Games(DELABS) uz CHF
Fr0.00433998
1 Delabs Games(DELABS) uz HKD
HK$0.04163166
1 Delabs Games(DELABS) uz AMD
֏2.0497029
1 Delabs Games(DELABS) uz MAD
.د.م0.04988298
1 Delabs Games(DELABS) uz MXN
$0.09998028
1 Delabs Games(DELABS) uz SAR
ريال0.0200925
1 Delabs Games(DELABS) uz ETB
Br0.82063128
1 Delabs Games(DELABS) uz KES
KSh0.69246792
1 Delabs Games(DELABS) uz JOD
د.أ0.003798822
1 Delabs Games(DELABS) uz PLN
0.01987818
1 Delabs Games(DELABS) uz RON
лв0.02373594
1 Delabs Games(DELABS) uz SEK
kr0.05138322
1 Delabs Games(DELABS) uz BGN
лв0.0091086
1 Delabs Games(DELABS) uz HUF
Ft1.81255782
1 Delabs Games(DELABS) uz CZK
0.1138575
1 Delabs Games(DELABS) uz KWD
د.ك0.001644906
1 Delabs Games(DELABS) uz ILS
0.01746708
1 Delabs Games(DELABS) uz BOB
Bs0.03702378
1 Delabs Games(DELABS) uz AZN
0.0091086
1 Delabs Games(DELABS) uz TJS
SM0.04940076
1 Delabs Games(DELABS) uz GEL
0.01457376
1 Delabs Games(DELABS) uz AOA
Kz4.8886392
1 Delabs Games(DELABS) uz BHD
.د.ب0.002019966
1 Delabs Games(DELABS) uz BMD
$0.005358
1 Delabs Games(DELABS) uz DKK
kr0.034827
1 Delabs Games(DELABS) uz HNL
L0.14102256
1 Delabs Games(DELABS) uz MUR
0.2459322
1 Delabs Games(DELABS) uz NAD
$0.0934971
1 Delabs Games(DELABS) uz NOK
kr0.05475876
1 Delabs Games(DELABS) uz NZD
$0.00948366
1 Delabs Games(DELABS) uz PAB
B/.0.005358
1 Delabs Games(DELABS) uz PGK
K0.02255718
1 Delabs Games(DELABS) uz QAR
ر.ق0.01950312
1 Delabs Games(DELABS) uz RSD
дин.0.54710538
1 Delabs Games(DELABS) uz UZS
soʻm63.78570408
1 Delabs Games(DELABS) uz ALL
L0.45066138
1 Delabs Games(DELABS) uz ANG
ƒ0.00959082
1 Delabs Games(DELABS) uz AWG
ƒ0.00959082
1 Delabs Games(DELABS) uz BBD
$0.010716
1 Delabs Games(DELABS) uz BAM
KM0.0091086
1 Delabs Games(DELABS) uz BIF
Fr15.800742
1 Delabs Games(DELABS) uz BND
$0.0069654
1 Delabs Games(DELABS) uz BSD
$0.005358
1 Delabs Games(DELABS) uz JMD
$0.86011974
1 Delabs Games(DELABS) uz KHR
21.51804948
1 Delabs Games(DELABS) uz KMF
Fr2.282508
1 Delabs Games(DELABS) uz LAK
116.47825854
1 Delabs Games(DELABS) uz LKR
රු1.63301124
1 Delabs Games(DELABS) uz MDL
L0.09076452
1 Delabs Games(DELABS) uz MGA
Ar24.24430704
1 Delabs Games(DELABS) uz MOP
P0.042864
1 Delabs Games(DELABS) uz MVR
0.0825132
1 Delabs Games(DELABS) uz MWK
MK9.2859498
1 Delabs Games(DELABS) uz MZN
MT0.3426441
1 Delabs Games(DELABS) uz NPR
रु0.76008588
1 Delabs Games(DELABS) uz PYG
37.998936
1 Delabs Games(DELABS) uz RWF
Fr7.785174
1 Delabs Games(DELABS) uz SBD
$0.04409634
1 Delabs Games(DELABS) uz SCR
0.07592286
1 Delabs Games(DELABS) uz SRD
$0.206283
1 Delabs Games(DELABS) uz SVC
$0.0468825
1 Delabs Games(DELABS) uz SZL
L0.09355068
1 Delabs Games(DELABS) uz TMT
m0.01880658
1 Delabs Games(DELABS) uz TND
د.ت0.015854322
1 Delabs Games(DELABS) uz TTD
$0.03632724
1 Delabs Games(DELABS) uz UGX
Sh18.667272
1 Delabs Games(DELABS) uz XAF
Fr3.059418
1 Delabs Games(DELABS) uz XCD
$0.0144666
1 Delabs Games(DELABS) uz XOF
Fr3.059418
1 Delabs Games(DELABS) uz XPF
Fr0.551874
1 Delabs Games(DELABS) uz BWP
P0.072333
1 Delabs Games(DELABS) uz BZD
$0.01076958
1 Delabs Games(DELABS) uz CVE
$0.51420726
1 Delabs Games(DELABS) uz DJF
Fr0.948366
1 Delabs Games(DELABS) uz DOP
$0.34473372
1 Delabs Games(DELABS) uz DZD
د.ج0.69980838
1 Delabs Games(DELABS) uz FJD
$0.01221624
1 Delabs Games(DELABS) uz GNF
Fr46.58781
1 Delabs Games(DELABS) uz GTQ
Q0.04104228
1 Delabs Games(DELABS) uz GYD
$1.1208936
1 Delabs Games(DELABS) uz ISK
kr0.680466

Delabs Games resurss

Dziļākai izpratnei par Delabs Games, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Delabs Games vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Delabs Games

Kāda ir Delabs Games (DELABS) vērtība šodien?
Reāllaika DELABS cena USD ir 0.005358 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DELABS uz USD cena?
Pašreizējā DELABS uz USD cena ir $ 0.005358. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Delabs Games tirgus maksimums?
DELABS tirgus maksimums ir $ 4.02M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DELABS apjoms apgrozībā?
DELABS apjoms apgrozībā ir 750.30M USD.
Kāda bija DELABS vēsturiski augstākā cena?
DELABS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02049703623689548 USD apmērā.
Kāda bija DELABS vēsturiski zemākā cena?
DELABS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00598708962240504 USD.
Kāds ir DELABS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DELABS tirdzniecības apjoms ir $ 55.66K USD.
Vai DELABS šogad kāps augstāk?
DELABS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DELABS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:34:25 (UTC+8)

Delabs Games (DELABS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

