Global DePIN Chain (DEEPSEEK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Global DePIN Chain (DEEPSEEK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Global DePIN Chain (DEEPSEEK) informācija

The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.depinchain.network/
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/H2gf5g2k4KSWGrAdwtznw7bYkWiszvjistFG447aePiN

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Global DePIN Chain (DEEPSEEK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 229.89K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 790.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 291.00K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.033
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000273105325328474
Pašreizējā cena:
$ 0.000291
Global DePIN Chain (DEEPSEEK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DEEPSEEK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DEEPSEEK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DEEPSEEK tokenomiku, uzzini DEEPSEEK tokena reāllaika cenu!

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) cenas vēsture

DEEPSEEK cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

Atruna

