DedaCoin (DEDA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par DedaCoin (DEDA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

DedaCoin (DEDA) informācija

DedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://dedacoin.co
Tehniskais dokuments:
https://dedacoin.co/white-paper/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x15F9EB4b9BEaFa9Db35341c5694c0b6573809808

DedaCoin (DEDA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos DedaCoin (DEDA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 2.54B
$ 2.54B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 197.10M
$ 197.10M
Visu laiku augstākā cena:
$ 19,999
$ 19,999
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.11535013232278021
$ 0.11535013232278021
Pašreizējā cena:
$ 0.0776
$ 0.0776

DedaCoin (DEDA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

DedaCoin (DEDA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DEDA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DEDA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DEDA tokenomiku, uzzini DEDA tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties DEDA

Vēlies iekļaut DedaCoin (DEDA) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas DEDA iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

DedaCoin (DEDA) cenas vēsture

DEDA cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

DEDA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DEDA? Mūsu DEDA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.