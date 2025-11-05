BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika DarkStar cena šodien ir 0.11467 USD. Seko līdzi reāllaika DARKSTAR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DARKSTAR cenas tendenci MEXC.Reāllaika DarkStar cena šodien ir 0.11467 USD. Seko līdzi reāllaika DARKSTAR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DARKSTAR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DARKSTAR

DARKSTAR Cenas informācija

Kas ir DARKSTAR

DARKSTAR Tehniskais dokuments

DARKSTAR Oficiālā tīmekļa vietne

DARKSTAR Tokenomika

DARKSTAR Cenas prognoze

DARKSTAR Vēsture

DARKSTAR iegādes rokasgrāmata

DARKSTAR uz bezseguma valūtu konvertētājs

DARKSTAR Tūlītējie darījumi

DARKSTAR USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

DarkStar logotips

DarkStar kurss(DARKSTAR)

1 DARKSTAR uz USD reāllaika cena:

$0.11467
$0.11467$0.11467
-3.63%1D
USD
DarkStar (DARKSTAR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:33:18 (UTC+8)

DarkStar (DARKSTAR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.11373
$ 0.11373$ 0.11373
24h zemākā
$ 0.13089
$ 0.13089$ 0.13089
24h augstākā

$ 0.11373
$ 0.11373$ 0.11373

$ 0.13089
$ 0.13089$ 0.13089

$ 0.161582695041003
$ 0.161582695041003$ 0.161582695041003

$ 0.055093699723331745
$ 0.055093699723331745$ 0.055093699723331745

-0.95%

-3.63%

-22.61%

-22.61%

DarkStar (DARKSTAR) reāllaika cena ir $ 0.11467. Pēdējo 24 stundu laikā DARKSTAR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.11373 līdz augstākajai $ 0.13089, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DARKSTAR visu laiku augstākā cena ir $ 0.161582695041003, savukārt zemākā - $ 0.055093699723331745.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DARKSTAR ir mainījies par -0.95% pēdējā stundā, par -3.63% pēdējo 24 stundu laikā un par -22.61% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DarkStar (DARKSTAR) tirgus informācija

No.577

$ 33.64M
$ 33.64M$ 33.64M

$ 63.82K
$ 63.82K$ 63.82K

$ 114.67M
$ 114.67M$ 114.67M

293.33M
293.33M 293.33M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

29.33%

BSC

Pašreizējais DarkStar tirgus maksimums ir $ 33.64M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 63.82K. DARKSTAR apjoms apgrozībā ir 293.33M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 114.67M.

DarkStar (DARKSTAR) cenas vēsture USD

Seko DarkStar cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0043193-3.63%
30 dienas$ -0.00982-7.89%
60 dienas$ -0.00292-2.49%
90 dienas$ -0.01194-9.44%
DarkStar Cenas izmaiņas šodien

Šodien DARKSTAR cena mainījās par $ -0.0043193 (-3.63%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

DarkStar 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00982 (-7.89%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

DarkStar 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, DARKSTAR piedzīvoja izmaiņas $ -0.00292 (-2.49%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

DarkStar 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.01194 (-9.44%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu DarkStar (DARKSTAR) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati DarkStar cenas vēstures lapu.

Kas ir DarkStar (DARKSTAR)?

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

DarkStar ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu DarkStar ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt DARKSTAR steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par DarkStar mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu DarkStar pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

DarkStar cenas prognoze (USD)

Kāda būs DarkStar (DARKSTAR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DarkStar (DARKSTAR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DarkStar prognozes.

Apskati DarkStar cenas prognozi!

DarkStar (DARKSTAR) tokenomika

DarkStar (DARKSTAR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DARKSTAR tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties DarkStar (DARKSTAR)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties DarkStar? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties DarkStar MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

DARKSTAR uz vietējām valūtām

1 DarkStar(DARKSTAR) uz VND
3,017.54105
1 DarkStar(DARKSTAR) uz AUD
A$0.1765918
1 DarkStar(DARKSTAR) uz GBP
0.0871492
1 DarkStar(DARKSTAR) uz EUR
0.0997629
1 DarkStar(DARKSTAR) uz USD
$0.11467
1 DarkStar(DARKSTAR) uz MYR
RM0.4804673
1 DarkStar(DARKSTAR) uz TRY
4.8264603
1 DarkStar(DARKSTAR) uz JPY
¥17.54451
1 DarkStar(DARKSTAR) uz ARS
ARS$167.1567524
1 DarkStar(DARKSTAR) uz RUB
9.2871233
1 DarkStar(DARKSTAR) uz INR
10.1746691
1 DarkStar(DARKSTAR) uz IDR
Rp1,911.1659022
1 DarkStar(DARKSTAR) uz PHP
6.7242488
1 DarkStar(DARKSTAR) uz EGP
￡E.5.4250377
1 DarkStar(DARKSTAR) uz BRL
R$0.619218
1 DarkStar(DARKSTAR) uz CAD
C$0.1616847
1 DarkStar(DARKSTAR) uz BDT
13.978273
1 DarkStar(DARKSTAR) uz NGN
164.7555626
1 DarkStar(DARKSTAR) uz COP
$442.74087
1 DarkStar(DARKSTAR) uz ZAR
R.2.0113118
1 DarkStar(DARKSTAR) uz UAH
4.8253136
1 DarkStar(DARKSTAR) uz TZS
T.Sh.282.4379435
1 DarkStar(DARKSTAR) uz VES
Bs25.57141
1 DarkStar(DARKSTAR) uz CLP
$108.47782
1 DarkStar(DARKSTAR) uz PKR
Rs32.4195024
1 DarkStar(DARKSTAR) uz KZT
60.098547
1 DarkStar(DARKSTAR) uz THB
฿3.7393887
1 DarkStar(DARKSTAR) uz TWD
NT$3.5455964
1 DarkStar(DARKSTAR) uz AED
د.إ0.4208389
1 DarkStar(DARKSTAR) uz CHF
Fr0.0928827
1 DarkStar(DARKSTAR) uz HKD
HK$0.8909859
1 DarkStar(DARKSTAR) uz AMD
֏43.8670085
1 DarkStar(DARKSTAR) uz MAD
.د.م1.0675777
1 DarkStar(DARKSTAR) uz MXN
$2.1397422
1 DarkStar(DARKSTAR) uz SAR
ريال0.4300125
1 DarkStar(DARKSTAR) uz ETB
Br17.5628572
1 DarkStar(DARKSTAR) uz KES
KSh14.8199508
1 DarkStar(DARKSTAR) uz JOD
د.أ0.08130103
1 DarkStar(DARKSTAR) uz PLN
0.4254257
1 DarkStar(DARKSTAR) uz RON
лв0.5079881
1 DarkStar(DARKSTAR) uz SEK
kr1.0996853
1 DarkStar(DARKSTAR) uz BGN
лв0.194939
1 DarkStar(DARKSTAR) uz HUF
Ft38.7917143
1 DarkStar(DARKSTAR) uz CZK
2.4367375
1 DarkStar(DARKSTAR) uz KWD
د.ك0.03520369
1 DarkStar(DARKSTAR) uz ILS
0.3738242
1 DarkStar(DARKSTAR) uz BOB
Bs0.7923697
1 DarkStar(DARKSTAR) uz AZN
0.194939
1 DarkStar(DARKSTAR) uz TJS
SM1.0572574
1 DarkStar(DARKSTAR) uz GEL
0.3119024
1 DarkStar(DARKSTAR) uz AOA
Kz104.624908
1 DarkStar(DARKSTAR) uz BHD
.د.ب0.04323059
1 DarkStar(DARKSTAR) uz BMD
$0.11467
1 DarkStar(DARKSTAR) uz DKK
kr0.745355
1 DarkStar(DARKSTAR) uz HNL
L3.0181144
1 DarkStar(DARKSTAR) uz MUR
5.263353
1 DarkStar(DARKSTAR) uz NAD
$2.0009915
1 DarkStar(DARKSTAR) uz NOK
kr1.1719274
1 DarkStar(DARKSTAR) uz NZD
$0.2029659
1 DarkStar(DARKSTAR) uz PAB
B/.0.11467
1 DarkStar(DARKSTAR) uz PGK
K0.4827607
1 DarkStar(DARKSTAR) uz QAR
ر.ق0.4173988
1 DarkStar(DARKSTAR) uz RSD
дин.11.7089537
1 DarkStar(DARKSTAR) uz UZS
soʻm1,365.1188292
1 DarkStar(DARKSTAR) uz ALL
L9.6448937
1 DarkStar(DARKSTAR) uz ANG
ƒ0.2052593
1 DarkStar(DARKSTAR) uz AWG
ƒ0.2052593
1 DarkStar(DARKSTAR) uz BBD
$0.22934
1 DarkStar(DARKSTAR) uz BAM
KM0.194939
1 DarkStar(DARKSTAR) uz BIF
Fr338.16183
1 DarkStar(DARKSTAR) uz BND
$0.149071
1 DarkStar(DARKSTAR) uz BSD
$0.11467
1 DarkStar(DARKSTAR) uz JMD
$18.4079751
1 DarkStar(DARKSTAR) uz KHR
460.5216002
1 DarkStar(DARKSTAR) uz KMF
Fr48.84942
1 DarkStar(DARKSTAR) uz LAK
2,492.8260371
1 DarkStar(DARKSTAR) uz LKR
රු34.9491226
1 DarkStar(DARKSTAR) uz MDL
L1.9425098
1 DarkStar(DARKSTAR) uz MGA
Ar518.8679896
1 DarkStar(DARKSTAR) uz MOP
P0.91736
1 DarkStar(DARKSTAR) uz MVR
1.765918
1 DarkStar(DARKSTAR) uz MWK
MK198.734577
1 DarkStar(DARKSTAR) uz MZN
MT7.3331465
1 DarkStar(DARKSTAR) uz NPR
रु16.2670862
1 DarkStar(DARKSTAR) uz PYG
813.23964
1 DarkStar(DARKSTAR) uz RWF
Fr166.61551
1 DarkStar(DARKSTAR) uz SBD
$0.9437341
1 DarkStar(DARKSTAR) uz SCR
1.6248739
1 DarkStar(DARKSTAR) uz SRD
$4.414795
1 DarkStar(DARKSTAR) uz SVC
$1.0033625
1 DarkStar(DARKSTAR) uz SZL
L2.0021382
1 DarkStar(DARKSTAR) uz TMT
m0.4024917
1 DarkStar(DARKSTAR) uz TND
د.ت0.33930853
1 DarkStar(DARKSTAR) uz TTD
$0.7774626
1 DarkStar(DARKSTAR) uz UGX
Sh399.51028
1 DarkStar(DARKSTAR) uz XAF
Fr65.47657
1 DarkStar(DARKSTAR) uz XCD
$0.309609
1 DarkStar(DARKSTAR) uz XOF
Fr65.47657
1 DarkStar(DARKSTAR) uz XPF
Fr11.81101
1 DarkStar(DARKSTAR) uz BWP
P1.548045
1 DarkStar(DARKSTAR) uz BZD
$0.2304867
1 DarkStar(DARKSTAR) uz CVE
$11.0048799
1 DarkStar(DARKSTAR) uz DJF
Fr20.29659
1 DarkStar(DARKSTAR) uz DOP
$7.3778678
1 DarkStar(DARKSTAR) uz DZD
د.ج14.9770487
1 DarkStar(DARKSTAR) uz FJD
$0.2614476
1 DarkStar(DARKSTAR) uz GNF
Fr997.05565
1 DarkStar(DARKSTAR) uz GTQ
Q0.8783722
1 DarkStar(DARKSTAR) uz GYD
$23.988964
1 DarkStar(DARKSTAR) uz ISK
kr14.56309

DarkStar resurss

Dziļākai izpratnei par DarkStar, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā DarkStar vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par DarkStar

Kāda ir DarkStar (DARKSTAR) vērtība šodien?
Reāllaika DARKSTAR cena USD ir 0.11467 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DARKSTAR uz USD cena?
Pašreizējā DARKSTAR uz USD cena ir $ 0.11467. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DarkStar tirgus maksimums?
DARKSTAR tirgus maksimums ir $ 33.64M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DARKSTAR apjoms apgrozībā?
DARKSTAR apjoms apgrozībā ir 293.33M USD.
Kāda bija DARKSTAR vēsturiski augstākā cena?
DARKSTAR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.161582695041003 USD apmērā.
Kāda bija DARKSTAR vēsturiski zemākā cena?
DARKSTAR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.055093699723331745 USD.
Kāds ir DARKSTAR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DARKSTAR tirdzniecības apjoms ir $ 63.82K USD.
Vai DARKSTAR šogad kāps augstāk?
DARKSTAR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DARKSTAR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:33:18 (UTC+8)

DarkStar (DARKSTAR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

DARKSTAR uz USD kalkulators

Summa

DARKSTAR
DARKSTAR
USD
USD

1 DARKSTAR = 0.11467 USD

Tirgot DARKSTAR

DARKSTAR/USDT
$0.11467
$0.11467$0.11467
-3.63%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,210.35
$100,210.35$100,210.35

-2.87%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,164.59
$3,164.59$3,164.59

-9.76%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.82
$151.82$151.82

-5.98%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1429
$2.1429$2.1429

-6.09%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,210.35
$100,210.35$100,210.35

-2.87%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,164.59
$3,164.59$3,164.59

-9.76%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.82
$151.82$151.82

-5.98%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1429
$2.1429$2.1429

-6.09%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15666
$0.15666$0.15666

-4.43%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.5143
$1.5143$1.5143

+909.53%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.11518
$0.11518$0.11518

+650.84%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000260
$0.0000000000000000000000000260$0.0000000000000000000000000260

+276.81%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000234
$0.000000000234$0.000000000234

+172.09%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000826
$0.0000826$0.0000826

+101.46%