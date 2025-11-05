BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Dante Games cena šodien ir 0.01543 USD. Seko līdzi reāllaika DANTE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DANTE cenas tendenci MEXC.Reāllaika Dante Games cena šodien ir 0.01543 USD. Seko līdzi reāllaika DANTE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DANTE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DANTE

DANTE Cenas informācija

Kas ir DANTE

DANTE Tehniskais dokuments

DANTE Oficiālā tīmekļa vietne

DANTE Tokenomika

DANTE Cenas prognoze

DANTE Vēsture

DANTE iegādes rokasgrāmata

DANTE uz bezseguma valūtu konvertētājs

DANTE Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Dante Games logotips

Dante Games kurss(DANTE)

1 DANTE uz USD reāllaika cena:

$0.01543
$0.01543$0.01543
-9.81%1D
USD
Dante Games (DANTE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:33:11 (UTC+8)

Dante Games (DANTE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01524
$ 0.01524$ 0.01524
24h zemākā
$ 0.01781
$ 0.01781$ 0.01781
24h augstākā

$ 0.01524
$ 0.01524$ 0.01524

$ 0.01781
$ 0.01781$ 0.01781

--
----

--
----

-3.39%

-9.81%

-20.43%

-20.43%

Dante Games (DANTE) reāllaika cena ir $ 0.01543. Pēdējo 24 stundu laikā DANTE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01524 līdz augstākajai $ 0.01781, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DANTE visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DANTE ir mainījies par -3.39% pēdējā stundā, par -9.81% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.43% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Dante Games (DANTE) tirgus informācija

--
----

$ 62.82K
$ 62.82K$ 62.82K

$ 15.43M
$ 15.43M$ 15.43M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

IMMUTABLE

Pašreizējais Dante Games tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 62.82K. DANTE apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 15.43M.

Dante Games (DANTE) cenas vēsture USD

Seko Dante Games cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0016783-9.81%
30 dienas$ -0.00785-33.72%
60 dienas$ -0.00804-34.26%
90 dienas$ -0.00759-32.98%
Dante Games Cenas izmaiņas šodien

Šodien DANTE cena mainījās par $ -0.0016783 (-9.81%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Dante Games 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00785 (-33.72%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Dante Games 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, DANTE piedzīvoja izmaiņas $ -0.00804 (-34.26%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Dante Games 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.00759 (-32.98%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Dante Games (DANTE) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Dante Games cenas vēstures lapu.

Kas ir Dante Games (DANTE)?

Dante Games is an AI-powered gaming ecosystem redefining the future of GameFi. Our advanced AI Layer delivers intelligent gaming agents, dynamic esports tournaments, and seamless blockchain integration. We combine AAA-quality games with next-gen AI tools that empower players and developers, creating a universe of evolving, interconnected worlds where skill, strategy, and community drive real rewards. This is #GameFiReborn — a movement where AI meets gaming to unleash unstoppable fun, competition, and sustainable value.

Dante Games ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Dante Games ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt DANTE steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Dante Games mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Dante Games pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Dante Games cenas prognoze (USD)

Kāda būs Dante Games (DANTE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Dante Games (DANTE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Dante Games prognozes.

Apskati Dante Games cenas prognozi!

Dante Games (DANTE) tokenomika

Dante Games (DANTE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DANTE tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Dante Games (DANTE)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Dante Games? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Dante Games MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

DANTE uz vietējām valūtām

1 Dante Games(DANTE) uz VND
406.04045
1 Dante Games(DANTE) uz AUD
A$0.0237622
1 Dante Games(DANTE) uz GBP
0.0117268
1 Dante Games(DANTE) uz EUR
0.0134241
1 Dante Games(DANTE) uz USD
$0.01543
1 Dante Games(DANTE) uz MYR
RM0.0646517
1 Dante Games(DANTE) uz TRY
0.6494487
1 Dante Games(DANTE) uz JPY
¥2.36079
1 Dante Games(DANTE) uz ARS
ARS$22.4926196
1 Dante Games(DANTE) uz RUB
1.2496757
1 Dante Games(DANTE) uz INR
1.3691039
1 Dante Games(DANTE) uz IDR
Rp257.1665638
1 Dante Games(DANTE) uz PHP
0.9048152
1 Dante Games(DANTE) uz EGP
￡E.0.7299933
1 Dante Games(DANTE) uz BRL
R$0.083322
1 Dante Games(DANTE) uz CAD
C$0.0217563
1 Dante Games(DANTE) uz BDT
1.880917
1 Dante Games(DANTE) uz NGN
22.1695154
1 Dante Games(DANTE) uz COP
$59.57523
1 Dante Games(DANTE) uz ZAR
R.0.2706422
1 Dante Games(DANTE) uz UAH
0.6492944
1 Dante Games(DANTE) uz TZS
T.Sh.38.0048615
1 Dante Games(DANTE) uz VES
Bs3.44089
1 Dante Games(DANTE) uz CLP
$14.59678
1 Dante Games(DANTE) uz PKR
Rs4.3623696
1 Dante Games(DANTE) uz KZT
8.086863
1 Dante Games(DANTE) uz THB
฿0.5031723
1 Dante Games(DANTE) uz TWD
NT$0.4770956
1 Dante Games(DANTE) uz AED
د.إ0.0566281
1 Dante Games(DANTE) uz CHF
Fr0.0124983
1 Dante Games(DANTE) uz HKD
HK$0.1198911
1 Dante Games(DANTE) uz AMD
֏5.9027465
1 Dante Games(DANTE) uz MAD
.د.م0.1436533
1 Dante Games(DANTE) uz MXN
$0.2879238
1 Dante Games(DANTE) uz SAR
ريال0.0578625
1 Dante Games(DANTE) uz ETB
Br2.3632588
1 Dante Games(DANTE) uz KES
KSh1.9941732
1 Dante Games(DANTE) uz JOD
د.أ0.01093987
1 Dante Games(DANTE) uz PLN
0.0572453
1 Dante Games(DANTE) uz RON
лв0.0683549
1 Dante Games(DANTE) uz SEK
kr0.1479737
1 Dante Games(DANTE) uz BGN
лв0.026231
1 Dante Games(DANTE) uz HUF
Ft5.2198147
1 Dante Games(DANTE) uz CZK
0.3278875
1 Dante Games(DANTE) uz KWD
د.ك0.00473701
1 Dante Games(DANTE) uz ILS
0.0503018
1 Dante Games(DANTE) uz BOB
Bs0.1066213
1 Dante Games(DANTE) uz AZN
0.026231
1 Dante Games(DANTE) uz TJS
SM0.1422646
1 Dante Games(DANTE) uz GEL
0.0419696
1 Dante Games(DANTE) uz AOA
Kz14.078332
1 Dante Games(DANTE) uz BHD
.د.ب0.00581711
1 Dante Games(DANTE) uz BMD
$0.01543
1 Dante Games(DANTE) uz DKK
kr0.100295
1 Dante Games(DANTE) uz HNL
L0.4061176
1 Dante Games(DANTE) uz MUR
0.708237
1 Dante Games(DANTE) uz NAD
$0.2692535
1 Dante Games(DANTE) uz NOK
kr0.1576946
1 Dante Games(DANTE) uz NZD
$0.0273111
1 Dante Games(DANTE) uz PAB
B/.0.01543
1 Dante Games(DANTE) uz PGK
K0.0649603
1 Dante Games(DANTE) uz QAR
ر.ق0.0561652
1 Dante Games(DANTE) uz RSD
дин.1.5755573
1 Dante Games(DANTE) uz UZS
soʻm183.6904468
1 Dante Games(DANTE) uz ALL
L1.2978173
1 Dante Games(DANTE) uz ANG
ƒ0.0276197
1 Dante Games(DANTE) uz AWG
ƒ0.0276197
1 Dante Games(DANTE) uz BBD
$0.03086
1 Dante Games(DANTE) uz BAM
KM0.026231
1 Dante Games(DANTE) uz BIF
Fr45.50307
1 Dante Games(DANTE) uz BND
$0.020059
1 Dante Games(DANTE) uz BSD
$0.01543
1 Dante Games(DANTE) uz JMD
$2.4769779
1 Dante Games(DANTE) uz KHR
61.9678058
1 Dante Games(DANTE) uz KMF
Fr6.57318
1 Dante Games(DANTE) uz LAK
335.4347759
1 Dante Games(DANTE) uz LKR
රු4.7027554
1 Dante Games(DANTE) uz MDL
L0.2613842
1 Dante Games(DANTE) uz MGA
Ar69.8188984
1 Dante Games(DANTE) uz MOP
P0.12344
1 Dante Games(DANTE) uz MVR
0.237622
1 Dante Games(DANTE) uz MWK
MK26.741733
1 Dante Games(DANTE) uz MZN
MT0.9867485
1 Dante Games(DANTE) uz NPR
रु2.1888998
1 Dante Games(DANTE) uz PYG
109.42956
1 Dante Games(DANTE) uz RWF
Fr22.41979
1 Dante Games(DANTE) uz SBD
$0.1269889
1 Dante Games(DANTE) uz SCR
0.2186431
1 Dante Games(DANTE) uz SRD
$0.594055
1 Dante Games(DANTE) uz SVC
$0.1350125
1 Dante Games(DANTE) uz SZL
L0.2694078
1 Dante Games(DANTE) uz TMT
m0.0541593
1 Dante Games(DANTE) uz TND
د.ت0.04565737
1 Dante Games(DANTE) uz TTD
$0.1046154
1 Dante Games(DANTE) uz UGX
Sh53.75812
1 Dante Games(DANTE) uz XAF
Fr8.81053
1 Dante Games(DANTE) uz XCD
$0.041661
1 Dante Games(DANTE) uz XOF
Fr8.81053
1 Dante Games(DANTE) uz XPF
Fr1.58929
1 Dante Games(DANTE) uz BWP
P0.208305
1 Dante Games(DANTE) uz BZD
$0.0310143
1 Dante Games(DANTE) uz CVE
$1.4808171
1 Dante Games(DANTE) uz DJF
Fr2.73111
1 Dante Games(DANTE) uz DOP
$0.9927662
1 Dante Games(DANTE) uz DZD
د.ج2.0153123
1 Dante Games(DANTE) uz FJD
$0.0351804
1 Dante Games(DANTE) uz GNF
Fr134.16385
1 Dante Games(DANTE) uz GTQ
Q0.1181938
1 Dante Games(DANTE) uz GYD
$3.227956
1 Dante Games(DANTE) uz ISK
kr1.95961

Dante Games resurss

Dziļākai izpratnei par Dante Games, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Dante Games vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Dante Games

Kāda ir Dante Games (DANTE) vērtība šodien?
Reāllaika DANTE cena USD ir 0.01543 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DANTE uz USD cena?
Pašreizējā DANTE uz USD cena ir $ 0.01543. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Dante Games tirgus maksimums?
DANTE tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DANTE apjoms apgrozībā?
DANTE apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija DANTE vēsturiski augstākā cena?
DANTE sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija DANTE vēsturiski zemākā cena?
DANTE sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir DANTE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DANTE tirdzniecības apjoms ir $ 62.82K USD.
Vai DANTE šogad kāps augstāk?
DANTE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DANTE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:33:11 (UTC+8)

Dante Games (DANTE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

DANTE uz USD kalkulators

Summa

DANTE
DANTE
USD
USD

1 DANTE = 0.01543 USD

Tirgot DANTE

DANTE/USDT
$0.01543
$0.01543$0.01543
-9.81%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,325.00
$100,325.00$100,325.00

-2.76%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,170.79
$3,170.79$3,170.79

-9.59%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.21
$152.21$152.21

-5.74%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1479
$2.1479$2.1479

-5.88%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,325.00
$100,325.00$100,325.00

-2.76%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,170.79
$3,170.79$3,170.79

-9.59%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.21
$152.21$152.21

-5.74%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1479
$2.1479$2.1479

-5.88%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15715
$0.15715$0.15715

-4.13%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4813
$1.4813$1.4813

+887.53%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.11518
$0.11518$0.11518

+650.84%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000295
$0.0000000000000000000000000295$0.0000000000000000000000000295

+327.53%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000234
$0.000000000234$0.000000000234

+172.09%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000826
$0.0000826$0.0000826

+101.46%