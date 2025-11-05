BiržaDEX+
Reāllaika DANGNN DAYA COIN cena šodien ir 0.00003691 USD. Seko līdzi reāllaika DANGNN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DANGNN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DANGNN

DANGNN Cenas informācija

Kas ir DANGNN

DANGNN Tehniskais dokuments

DANGNN Oficiālā tīmekļa vietne

DANGNN Tokenomika

DANGNN Cenas prognoze

DANGNN Vēsture

DANGNN iegādes rokasgrāmata

DANGNN uz bezseguma valūtu konvertētājs

DANGNN Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

DANGNN DAYA COIN logotips

DANGNN DAYA COIN kurss(DANGNN)

1 DANGNN uz USD reāllaika cena:

$0.00003691
$0.00003691$0.00003691
-0.05%1D
USD
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:33:04 (UTC+8)

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00003686
$ 0.00003686$ 0.00003686
24h zemākā
$ 0.00003705
$ 0.00003705$ 0.00003705
24h augstākā

$ 0.00003686
$ 0.00003686$ 0.00003686

$ 0.00003705
$ 0.00003705$ 0.00003705

--
----

--
----

-0.09%

-0.05%

-0.22%

-0.22%

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) reāllaika cena ir $ 0.00003691. Pēdējo 24 stundu laikā DANGNN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00003686 līdz augstākajai $ 0.00003705, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DANGNN visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DANGNN ir mainījies par -0.09% pēdējā stundā, par -0.05% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.22% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) tirgus informācija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 51.90K
$ 51.90K$ 51.90K

$ 369.10K
$ 369.10K$ 369.10K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

DGC

Pašreizējais DANGNN DAYA COIN tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 51.90K. DANGNN apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 369.10K.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) cenas vēsture USD

Seko DANGNN DAYA COIN cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0000000185-0.05%
30 dienas$ -0.00000383-9.41%
60 dienas$ -0.00000391-9.58%
90 dienas$ +0.00002031+122.34%
DANGNN DAYA COIN Cenas izmaiņas šodien

Šodien DANGNN cena mainījās par $ -0.0000000185 (-0.05%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

DANGNN DAYA COIN 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00000383 (-9.41%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

DANGNN DAYA COIN 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, DANGNN piedzīvoja izmaiņas $ -0.00000391 (-9.58%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

DANGNN DAYA COIN 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.00002031 (+122.34%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu DANGNN DAYA COIN (DANGNN) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati DANGNN DAYA COIN cenas vēstures lapu.

Kas ir DANGNN DAYA COIN (DANGNN)?

DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.

DANGNN DAYA COIN ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu DANGNN DAYA COIN ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt DANGNN steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par DANGNN DAYA COIN mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu DANGNN DAYA COIN pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

DANGNN DAYA COIN cenas prognoze (USD)

Kāda būs DANGNN DAYA COIN (DANGNN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DANGNN DAYA COIN (DANGNN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DANGNN DAYA COIN prognozes.

Apskati DANGNN DAYA COIN cenas prognozi!

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) tokenomika

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DANGNN tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties DANGNN DAYA COIN? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties DANGNN DAYA COIN MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

DANGNN DAYA COIN resurss

Dziļākai izpratnei par DANGNN DAYA COIN, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā DANGNN DAYA COIN vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par DANGNN DAYA COIN

Kāda ir DANGNN DAYA COIN (DANGNN) vērtība šodien?
Reāllaika DANGNN cena USD ir 0.00003691 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DANGNN uz USD cena?
Pašreizējā DANGNN uz USD cena ir $ 0.00003691. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DANGNN DAYA COIN tirgus maksimums?
DANGNN tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DANGNN apjoms apgrozībā?
DANGNN apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija DANGNN vēsturiski augstākā cena?
DANGNN sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija DANGNN vēsturiski zemākā cena?
DANGNN sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir DANGNN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DANGNN tirdzniecības apjoms ir $ 51.90K USD.
Vai DANGNN šogad kāps augstāk?
DANGNN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DANGNN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:33:04 (UTC+8)

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

