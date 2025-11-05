BiržaDEX+
Reāllaika Cypher cena šodien ir 0.02896 USD. Seko līdzi reāllaika CYPR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CYPR cenas tendenci MEXC.

Cypher logotips

Cypher kurss(CYPR)

1 CYPR uz USD reāllaika cena:

$0.02896
$0.02896
-35.31%1D
USD
Cypher (CYPR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:32:50 (UTC+8)

Cypher (CYPR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.023
$ 0.023
24h zemākā
$ 0.04828
$ 0.04828
24h augstākā

$ 0.023
$ 0.023

$ 0.04828
$ 0.04828

$ 0.4680578929249782
$ 0.4680578929249782

$ 0.03851365132680709
$ 0.03851365132680709

-31.90%

-35.31%

-56.13%

-56.13%

Cypher (CYPR) reāllaika cena ir $ 0.02896. Pēdējo 24 stundu laikā CYPR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.023 līdz augstākajai $ 0.04828, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CYPR visu laiku augstākā cena ir $ 0.4680578929249782, savukārt zemākā - $ 0.03851365132680709.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CYPR ir mainījies par -31.90% pēdējā stundā, par -35.31% pēdējo 24 stundu laikā un par -56.13% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Cypher (CYPR) tirgus informācija

No.1445

$ 2.75M
$ 2.75M

$ 110.65K
$ 110.65K

$ 28.96M
$ 28.96M

94.83M
94.83M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

9.48%

BASE

Pašreizējais Cypher tirgus maksimums ir $ 2.75M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 110.65K. CYPR apjoms apgrozībā ir 94.83M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 28.96M.

Cypher (CYPR) cenas vēsture USD

Seko Cypher cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0158074-35.31%
30 dienas$ -0.15544-84.30%
60 dienas$ -0.07104-71.04%
90 dienas$ -0.07104-71.04%
Cypher Cenas izmaiņas šodien

Šodien CYPR cena mainījās par $ -0.0158074 (-35.31%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Cypher 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.15544 (-84.30%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Cypher 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, CYPR piedzīvoja izmaiņas $ -0.07104 (-71.04%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Cypher 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.07104 (-71.04%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Cypher (CYPR) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Cypher cenas vēstures lapu.

Kas ir Cypher (CYPR)?

Cypher Protocol is a protocol for brands to interact with spenders in offering spend rewards for Cypher Crypto Card globally. This will the future of airline miles and credit card points. Cypher is a global on-chain bank account.

Cypher ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Cypher ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt CYPR steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Cypher mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Cypher pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Cypher cenas prognoze (USD)

Kāda būs Cypher (CYPR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Cypher (CYPR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Cypher prognozes.

Apskati Cypher cenas prognozi!

Cypher (CYPR) tokenomika

Cypher (CYPR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CYPR tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Cypher (CYPR)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Cypher? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Cypher MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

CYPR uz vietējām valūtām

Cypher resurss

Dziļākai izpratnei par Cypher, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Cypher vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Cypher

Kāda ir Cypher (CYPR) vērtība šodien?
Reāllaika CYPR cena USD ir 0.02896 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CYPR uz USD cena?
Pašreizējā CYPR uz USD cena ir $ 0.02896. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Cypher tirgus maksimums?
CYPR tirgus maksimums ir $ 2.75M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CYPR apjoms apgrozībā?
CYPR apjoms apgrozībā ir 94.83M USD.
Kāda bija CYPR vēsturiski augstākā cena?
CYPR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.4680578929249782 USD apmērā.
Kāda bija CYPR vēsturiski zemākā cena?
CYPR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.03851365132680709 USD.
Kāds ir CYPR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CYPR tirdzniecības apjoms ir $ 110.65K USD.
Vai CYPR šogad kāps augstāk?
CYPR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CYPR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:32:50 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$0.02896
$100,378.01

$3,168.03

$152.30

$1.0004

$2.1473

$100,378.01

$3,168.03

$152.30

$2.1473

$0.15711

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$1.4694

$0.11501

$0.0000000000000000000000000295

$0.000000000234

$0.0000826

