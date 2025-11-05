BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Cycle Network cena šodien ir 0.02245 USD. Seko līdzi reāllaika CYC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CYC cenas tendenci MEXC.Reāllaika Cycle Network cena šodien ir 0.02245 USD. Seko līdzi reāllaika CYC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CYC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CYC

CYC Cenas informācija

Kas ir CYC

CYC Tehniskais dokuments

CYC Oficiālā tīmekļa vietne

CYC Tokenomika

CYC Cenas prognoze

CYC Vēsture

CYC iegādes rokasgrāmata

CYC uz bezseguma valūtu konvertētājs

CYC Tūlītējie darījumi

CYC USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Cycle Network logotips

Cycle Network kurss(CYC)

1 CYC uz USD reāllaika cena:

$0.02245
$0.02245$0.02245
-1.49%1D
USD
Cycle Network (CYC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:32:43 (UTC+8)

Cycle Network (CYC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0223
$ 0.0223$ 0.0223
24h zemākā
$ 0.02629
$ 0.02629$ 0.02629
24h augstākā

$ 0.0223
$ 0.0223$ 0.0223

$ 0.02629
$ 0.02629$ 0.02629

$ 0.1190066848445152
$ 0.1190066848445152$ 0.1190066848445152

$ 0.024281173479954773
$ 0.024281173479954773$ 0.024281173479954773

-0.71%

-1.49%

-16.39%

-16.39%

Cycle Network (CYC) reāllaika cena ir $ 0.02245. Pēdējo 24 stundu laikā CYC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0223 līdz augstākajai $ 0.02629, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CYC visu laiku augstākā cena ir $ 0.1190066848445152, savukārt zemākā - $ 0.024281173479954773.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CYC ir mainījies par -0.71% pēdējā stundā, par -1.49% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.39% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Cycle Network (CYC) tirgus informācija

No.1534

$ 3.45M
$ 3.45M$ 3.45M

$ 48.06K
$ 48.06K$ 48.06K

$ 22.45M
$ 22.45M$ 22.45M

153.70M
153.70M 153.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.37%

BSC

Pašreizējais Cycle Network tirgus maksimums ir $ 3.45M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 48.06K. CYC apjoms apgrozībā ir 153.70M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 22.45M.

Cycle Network (CYC) cenas vēsture USD

Seko Cycle Network cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0003396-1.49%
30 dienas$ -0.0219-49.38%
60 dienas$ -0.0365-61.92%
90 dienas$ -0.03075-57.81%
Cycle Network Cenas izmaiņas šodien

Šodien CYC cena mainījās par $ -0.0003396 (-1.49%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Cycle Network 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0219 (-49.38%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Cycle Network 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, CYC piedzīvoja izmaiņas $ -0.0365 (-61.92%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Cycle Network 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.03075 (-57.81%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Cycle Network (CYC) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Cycle Network cenas vēstures lapu.

Kas ir Cycle Network (CYC)?

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

Cycle Network ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Cycle Network ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt CYC steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Cycle Network mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Cycle Network pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Cycle Network cenas prognoze (USD)

Kāda būs Cycle Network (CYC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Cycle Network (CYC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Cycle Network prognozes.

Apskati Cycle Network cenas prognozi!

Cycle Network (CYC) tokenomika

Cycle Network (CYC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CYC tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Cycle Network (CYC)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Cycle Network? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Cycle Network MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

CYC uz vietējām valūtām

1 Cycle Network(CYC) uz VND
590.77175
1 Cycle Network(CYC) uz AUD
A$0.034573
1 Cycle Network(CYC) uz GBP
0.017062
1 Cycle Network(CYC) uz EUR
0.0195315
1 Cycle Network(CYC) uz USD
$0.02245
1 Cycle Network(CYC) uz MYR
RM0.0940655
1 Cycle Network(CYC) uz TRY
0.9449205
1 Cycle Network(CYC) uz JPY
¥3.43485
1 Cycle Network(CYC) uz ARS
ARS$32.725814
1 Cycle Network(CYC) uz RUB
1.8182255
1 Cycle Network(CYC) uz INR
1.9919885
1 Cycle Network(CYC) uz IDR
Rp374.166517
1 Cycle Network(CYC) uz PHP
1.316468
1 Cycle Network(CYC) uz EGP
￡E.1.0621095
1 Cycle Network(CYC) uz BRL
R$0.12123
1 Cycle Network(CYC) uz CAD
C$0.0316545
1 Cycle Network(CYC) uz BDT
2.736655
1 Cycle Network(CYC) uz NGN
32.255711
1 Cycle Network(CYC) uz COP
$86.67945
1 Cycle Network(CYC) uz ZAR
R.0.393773
1 Cycle Network(CYC) uz UAH
0.944696
1 Cycle Network(CYC) uz TZS
T.Sh.55.2954725
1 Cycle Network(CYC) uz VES
Bs5.00635
1 Cycle Network(CYC) uz CLP
$21.2377
1 Cycle Network(CYC) uz PKR
Rs6.347064
1 Cycle Network(CYC) uz KZT
11.766045
1 Cycle Network(CYC) uz THB
฿0.7320945
1 Cycle Network(CYC) uz TWD
NT$0.694154
1 Cycle Network(CYC) uz AED
د.إ0.0823915
1 Cycle Network(CYC) uz CHF
Fr0.0181845
1 Cycle Network(CYC) uz HKD
HK$0.1744365
1 Cycle Network(CYC) uz AMD
֏8.5882475
1 Cycle Network(CYC) uz MAD
.د.م0.2090095
1 Cycle Network(CYC) uz MXN
$0.418917
1 Cycle Network(CYC) uz SAR
ريال0.0841875
1 Cycle Network(CYC) uz ETB
Br3.438442
1 Cycle Network(CYC) uz KES
KSh2.901438
1 Cycle Network(CYC) uz JOD
د.أ0.01591705
1 Cycle Network(CYC) uz PLN
0.0832895
1 Cycle Network(CYC) uz RON
лв0.0994535
1 Cycle Network(CYC) uz SEK
kr0.2152955
1 Cycle Network(CYC) uz BGN
лв0.038165
1 Cycle Network(CYC) uz HUF
Ft7.5946105
1 Cycle Network(CYC) uz CZK
0.4770625
1 Cycle Network(CYC) uz KWD
د.ك0.00689215
1 Cycle Network(CYC) uz ILS
0.073187
1 Cycle Network(CYC) uz BOB
Bs0.1551295
1 Cycle Network(CYC) uz AZN
0.038165
1 Cycle Network(CYC) uz TJS
SM0.206989
1 Cycle Network(CYC) uz GEL
0.061064
1 Cycle Network(CYC) uz AOA
Kz20.48338
1 Cycle Network(CYC) uz BHD
.د.ب0.00846365
1 Cycle Network(CYC) uz BMD
$0.02245
1 Cycle Network(CYC) uz DKK
kr0.145925
1 Cycle Network(CYC) uz HNL
L0.590884
1 Cycle Network(CYC) uz MUR
1.030455
1 Cycle Network(CYC) uz NAD
$0.3917525
1 Cycle Network(CYC) uz NOK
kr0.229439
1 Cycle Network(CYC) uz NZD
$0.0397365
1 Cycle Network(CYC) uz PAB
B/.0.02245
1 Cycle Network(CYC) uz PGK
K0.0945145
1 Cycle Network(CYC) uz QAR
ر.ق0.081718
1 Cycle Network(CYC) uz RSD
дин.2.2923695
1 Cycle Network(CYC) uz UZS
soʻm267.261862
1 Cycle Network(CYC) uz ALL
L1.8882695
1 Cycle Network(CYC) uz ANG
ƒ0.0401855
1 Cycle Network(CYC) uz AWG
ƒ0.0401855
1 Cycle Network(CYC) uz BBD
$0.0449
1 Cycle Network(CYC) uz BAM
KM0.038165
1 Cycle Network(CYC) uz BIF
Fr66.20505
1 Cycle Network(CYC) uz BND
$0.029185
1 Cycle Network(CYC) uz BSD
$0.02245
1 Cycle Network(CYC) uz JMD
$3.6038985
1 Cycle Network(CYC) uz KHR
90.160547
1 Cycle Network(CYC) uz KMF
Fr9.5637
1 Cycle Network(CYC) uz LAK
488.0434685
1 Cycle Network(CYC) uz LKR
රු6.842311
1 Cycle Network(CYC) uz MDL
L0.380303
1 Cycle Network(CYC) uz MGA
Ar101.583556
1 Cycle Network(CYC) uz MOP
P0.1796
1 Cycle Network(CYC) uz MVR
0.34573
1 Cycle Network(CYC) uz MWK
MK38.908095
1 Cycle Network(CYC) uz MZN
MT1.4356775
1 Cycle Network(CYC) uz NPR
रु3.184757
1 Cycle Network(CYC) uz PYG
159.2154
1 Cycle Network(CYC) uz RWF
Fr32.61985
1 Cycle Network(CYC) uz SBD
$0.1847635
1 Cycle Network(CYC) uz SCR
0.3181165
1 Cycle Network(CYC) uz SRD
$0.864325
1 Cycle Network(CYC) uz SVC
$0.1964375
1 Cycle Network(CYC) uz SZL
L0.391977
1 Cycle Network(CYC) uz TMT
m0.0787995
1 Cycle Network(CYC) uz TND
د.ت0.06642955
1 Cycle Network(CYC) uz TTD
$0.152211
1 Cycle Network(CYC) uz UGX
Sh78.2158
1 Cycle Network(CYC) uz XAF
Fr12.81895
1 Cycle Network(CYC) uz XCD
$0.060615
1 Cycle Network(CYC) uz XOF
Fr12.81895
1 Cycle Network(CYC) uz XPF
Fr2.31235
1 Cycle Network(CYC) uz BWP
P0.303075
1 Cycle Network(CYC) uz BZD
$0.0451245
1 Cycle Network(CYC) uz CVE
$2.1545265
1 Cycle Network(CYC) uz DJF
Fr3.97365
1 Cycle Network(CYC) uz DOP
$1.444433
1 Cycle Network(CYC) uz DZD
د.ج2.9321945
1 Cycle Network(CYC) uz FJD
$0.051186
1 Cycle Network(CYC) uz GNF
Fr195.20275
1 Cycle Network(CYC) uz GTQ
Q0.171967
1 Cycle Network(CYC) uz GYD
$4.69654
1 Cycle Network(CYC) uz ISK
kr2.85115

Cycle Network resurss

Dziļākai izpratnei par Cycle Network, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Cycle Network vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Cycle Network

Kāda ir Cycle Network (CYC) vērtība šodien?
Reāllaika CYC cena USD ir 0.02245 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CYC uz USD cena?
Pašreizējā CYC uz USD cena ir $ 0.02245. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Cycle Network tirgus maksimums?
CYC tirgus maksimums ir $ 3.45M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CYC apjoms apgrozībā?
CYC apjoms apgrozībā ir 153.70M USD.
Kāda bija CYC vēsturiski augstākā cena?
CYC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.1190066848445152 USD apmērā.
Kāda bija CYC vēsturiski zemākā cena?
CYC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.024281173479954773 USD.
Kāds ir CYC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CYC tirdzniecības apjoms ir $ 48.06K USD.
Vai CYC šogad kāps augstāk?
CYC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CYC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:32:43 (UTC+8)

Cycle Network (CYC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

CYC uz USD kalkulators

Summa

CYC
CYC
USD
USD

1 CYC = 0.02245 USD

Tirgot CYC

CYC/USDC
$0.02247
$0.02247$0.02247
-1.83%
CYC/USDT
$0.02245
$0.02245$0.02245
-1.66%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,359.04
$100,359.04$100,359.04

-2.73%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,162.04
$3,162.04$3,162.04

-9.84%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.20
$152.20$152.20

-5.74%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1468
$2.1468$2.1468

-5.92%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,359.04
$100,359.04$100,359.04

-2.73%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,162.04
$3,162.04$3,162.04

-9.84%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.20
$152.20$152.20

-5.74%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1468
$2.1468$2.1468

-5.92%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15700
$0.15700$0.15700

-4.22%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4687
$1.4687$1.4687

+879.13%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.11618
$0.11618$0.11618

+657.36%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000295
$0.0000000000000000000000000295$0.0000000000000000000000000295

+327.53%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000234
$0.000000000234$0.000000000234

+172.09%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000826
$0.0000826$0.0000826

+101.46%