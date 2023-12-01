Coinweb (CWEB) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Coinweb (CWEB), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Coinweb (CWEB) informācija

Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.coinweb.io
Tehniskais dokuments:
https://coinweb.io/wp-content/uploads/2023/12/Coinweb-Whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://explorer.coinweb.io/

Coinweb (CWEB) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Coinweb (CWEB) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 8.28M
$ 8.28M$ 8.28M
Kopējais apjoms:
$ 7.60B
$ 7.60B$ 7.60B
Apjoms apgrozībā:
$ 2.40B
$ 2.40B$ 2.40B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 26.25M
$ 26.25M$ 26.25M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.25647
$ 0.25647$ 0.25647
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.002574335781723444
$ 0.002574335781723444$ 0.002574335781723444
Pašreizējā cena:
$ 0.003453
$ 0.003453$ 0.003453

Coinweb (CWEB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Coinweb (CWEB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CWEB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CWEB tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CWEB tokenomiku, uzzini CWEB tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.